“Fins de Semana no Parque do Palácio” inicia ciclo de eventos mensais com programação variada

No próximo domingo, 21 de julho, o Parque do Palácio receberá o primeiro evento do ciclo “Fins de Semana no Parque do Palácio”, uma iniciativa que acontecerá uma vez por mês. Este evento inaugural acontece em sincronia com o movimento nacional “Um Dia no Parque“, que tem como objetivo incentivar a população a visitar e valorizar os parques naturais do Brasil.

A programação começa às 13:30 e está repleta de atividades para toda a família. O evento iniciará com uma sessão de yoga para iniciantes, ideal para aqueles que desejam relaxar e se conectar com a natureza. Para as crianças, haverá uma caça ao tesouro em busca dos cristais, uma atividade lúdica que promete muita diversão. Além disso, os visitantes poderão apreciar uma exposição de fotografia e participar de um sarau no final do dia, celebrando a cultura e a arte no Parque.

Para completar o programa, todos são convidados a trazer suas cestas e participar de um piquenique coletivo. Será uma tarde para desfrutar de tudo que o parque tem a oferecer, em um dia dedicado ao lazer, à cultura e ao contato com a natureza.

Cinema ao ar livre em Junho/2024 Arte no Parque

A população é convidada a participar e fazer parte deste movimento que valoriza os parques e promove o bem-estar de todos.

O projeto fins de semana no Parque do Palácio está sendo realizado com apoio cultural do Reserva da Serra, Velha Laje Vinhos e MR Arquitetura da Paisagem. Tem apoio de mídia da Rádio do Canella. Produção da Epuã Produções Culturais, Movimento é Arte e Bacanas Produções e está sendo realizado pelo Coletivo Amigos do Parque do Palácio e Lei Paulo Gustavo / Governo Federal.