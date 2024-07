Gramado Natural promove atividades durante as férias de inverno

Exposição de obras, oficina de pintura ao ar livre e mutirão de limpeza compõem a programação dos próximos dias

Unir as artes plásticas, artes de rua e meio ambiente em um projeto cultural valorizando e evidenciando as belezas naturais e rurais da cidade de Gramado. É assim que podemos resumir o Gramado Natural – 1º encontro de pintura ao ar livre, um projeto inédito na região e que conta com uma vasta programação cultural e artística, atendendo jovens, crianças, profissionais das artes e a comunidade gramadenses.

Realizado desde fevereiro, o Gramado Natural já promoveu saídas de campo para pintar ao ar livre por vinte linhas rurais da cidade, ministrou oficinas de pintura em escolas, palestras sobre conscientização da importância de preservar o meio ambiente, curso de pintura alla prima, vivência arteterapêutica e muito mais.

Para o mês de julho, visando beneficiar também os visitantes que buscam a cidade como uma opção de turismo para o período de férias escolares, o projeto organizou algumas atividades, sendo elas:

04 a 30 de Julho – Exposição de obras de arte

Durante o primeiro semestre deste ano, o Coletivo Plein Air Gramado, composto por quatro pintores gramadenses, desbravou as áreas rurais da cidade e, imersos na arquitetura rústica e nas tradições preservadas, usaram cada pincelada para contar as histórias das gerações que moldaram a cidade. O tempo pareceu desacelerar, permitindo uma reflexão profunda sobre o passado que ainda pulsa nas veias de Gramado.

Desta trajetória artística ao ar livre destes pintores, nasce uma coleção de obras de arte, que captura a calma e a beleza natural de vinte colônias gramadenses. Com técnicas variadas, eles eternizaram a harmonia entre natureza e história, refletindo a vida pacata do campo e a identidade cultural da cidade.

Além das pinturas, será possível conferir os registros fotográficos e audiovisuais produzidos durante as saídas de campo, expostos aos visitantes e que contam com acessibilidade através de audiodescrição e Libras.

A exposição está aberta desde o dia 04 de julho e seguirá até dia 30 do mesmo mês, no Centro de Cultura Arno Michaelsen. Os visitantes poderão vivenciar o processo das pinturas criadas pelas mãos de Debora Dhein, Alessandro Müller, Rogerio Baungarten e Jonatan Dhein, os integrantes do coletivo.

27 e 28 de Julho – Curso de preparação e confecção do material para Plein air

Neste curso os alunos irão aprender a confeccionar e preparar seu próprio material para as sessões de pintura ao ar livre, como a confecção de cartão telado para pintura a óleo (tamanho, textura, corte certo, etc.) e o uso dos materiais (cola, tinta e gesso). Haverá exibição paleta de cores e cavaletes ideais para realização de plein air e como organizá-lo para que a experiência de pintura ao ar livre seja bem-sucedida.

Ainda, os alunos receberão dicas e orientações sobre materiais essenciais para terem consigo (tintas, pinceis e adereços) e como utilizá-los da forma mais prática e possível, pois a pintura será na rua e em lugares irregulares.

Em tempo, os alunos terão uma aula demonstrativa sobre o exercício de cores, onde aprenderão a dominar a arte de misturá-las, uma habilidade essencial na pintura em tela. O exercício é uma maneira eficaz de entender as relações de cores e melhorar a sua habilidade de ver e replicá-las na pintura.

Ministrado por Alessandro Müller, professor, artista plástico e curador do Gramado Natural, o curso é aberto a todo aquele que tem interesse em pintar ao ar livre, desde estudante de arte à profissionais do segmento artístico. O curso é gratuito e as inscrições acontecem no perfil do projeto no Instagram @gramado.natural, com link disponível na bio. Idade mínima para participar é 16 anos, com autorização do responsável.

Quando: Dia 27 das 13h30 às 17h30

Dia 28 das 15h às 17h

Onde: Atelie do Centro de Cultura Arno Michaelsen (incluir endereço)

28 de Julho – Mutirão de Limpeza comunitária

E para fechar a programação de atividades de férias, a equipe do Gramado Natural, em parceria com o Movimento Gramado Viva, está organizando um mutirão de limpeza para a manhã de domingo, dia 28 (domingo). A atividade é aberta à toda a comunidade que quiser participar e ajudar na ação, que irá ocorrer no Meleiro, local de grande concentração e descarte ilegal de lixo e resíduos.

“Um dos eixos do Gramado Natural é o meio ambiente e nós sabemos do compromisso que temos em desenvolver a educação ambiental nos moradores da cidade. A natureza da nossa cidade precisa ser preservada e bem cuidada. Por isso, convidamos à toda comunidade a participar deste domingo em prol ao cuidado do meio ambiente gramadense”, afirma Luana, produtora responsável pelo projeto.

O ponto de encontro do grupo de voluntários da comunidade será em frente ao Centro de Cultura Arno Michaelsen, junto do Lago Joaquina Rita Bier, às 7h30min. Após, irão até o local onde a ação de limpeza irá acontecer. Idade mínima para participar é 16 anos, com autorização do responsável.

Sobre o encontro de pintores

O encontro de pintores, que ocorreria em maio, precisou ser adiado devido aos eventos climáticos que afetaram o estado, mas já possui nova data e irá acontecer na primeira semana da primavera, de 26 a 29 de setembro. Durante este encontro, o projeto realizará os eixos de mostra de arte e intercâmbio cultural, com diversas atividades como saída para pintar em área rural, visita à parques naturais, palestras, rodas de bate-papo, dentre outras. As inscrições reabrirão em breve.

