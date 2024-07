Macho de lobo-guará chega ao Gramadozoo para formar casal com fêmea da espécie

O Gramadozoo recebeu um macho de lobo-guará. O recém chegado animal veio do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Catalão, Goiás, e foi trazido para formar casal com uma fêmea que veio de Belo Horizonte, Minas Gerais. O zoo preparou um recinto especialmente para a espécie, que está ameaçada de extinção. Com a chegada do macho, o objetivo é a reprodução em cativeiro. Após breve período de adaptação, macho e fêmea foram soltos no mesmo espaço nesta semana.

Em função do fechamento do Aeroporto de Porto Alegre, a viagem de vinda do macho sofreu alterações. Ele era aguardado para formar par com a fêmea desde maio. O lobo foi transportado de avião de Goiás até Florianópolis, Santa Catarina. Depois, o animal viajou mais 450 quilômetros de carro até Gramado. “Com foco no bem-estar animal, nossa intenção é a reprodução da espécie futuramente. Estamos buscando a conservação da espécie”, explica o veterinário Jorge Lima, responsável técnico do Gramadozoo.

O especialista destaca que os animais ainda estão em fase de adaptação. “O macho chegou dia 11 de julho e, nesta semana, fizemos a soltura dos dois juntos no recinto. Como são de clima quente, também estamos cuidando do bem-estar do casal. Durante a noite e em dias mais frios, eles ficam em ambientes com aquecimento”, afirma.

Conforme o veterinário, a suspeita é que o macho tenha sido atropelado. Já a fêmea, foi resgatada duas vezes em área urbana e, na segunda oportunidade, sofreu uma lesão na pata. “São animais que não podem mais viver em vida livre, mas que estão em excelentes condições de saúde e aptos para reprodução”, explica.

Texto e foto: Halder Ramos