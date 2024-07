Os ativos do mercado financeiro: renda fixa e variável

Caro leitor, nas últimas semanas vimos que existem diversos tipos de ativos disponíveis no mercado, o que gera dúvidas na hora do investidor escolher as melhores opções para composição da nossa carteira. Nosso objetivo neste momento é entrar um pouco mais nos ativos financeiros que também é um universo gigantesco.

Vamos começar com uma divisão simplista entre ativos financeiros de renda fixa e variável. A principal diferença entre elas de modo geral diz respeito à previsibilidade do investimento.

Na renda fixa o investidor já sabe o que pode esperar daquele ativo na contratação, mesmo que algumas vezes eles tenham variações conforme taxas base como SELIC e CDI. Assim, a renda fixa é uma modalidade de investimento para quem procura segurança. O investimento é realizado diretamente em títulos públicos e privados de renda fixa. Por exemplo, quando você compra um título, está emprestando dinheiro ao emissor do papel, que pode ser um banco, uma empresa ou até mesmo o governo. Em troca, recebe uma remuneração após um determinado prazo com juros e/ou correção monetária, podendo ainda receber parcelas chamadas amortizações.

A renda variável é comumente associada a um perfil de investidor moderado ou mais arrojado. Isso porque a previsibilidade da rentabilidade é muito baixa, com investimentos que vão de médio a alto risco, depende da performance de mercado para estabelecer qual será o ganho com aquele ativo, mas com certeza terá uma rentabilidade muito superior dos investimentos em renda fixa.

Entre as principais formas de tipos de investimentos de renda fixa, temos: Tesouro Direto, LCI, LCA, Fundos de Renda Fixa, CDBs, RDBs e debêntures. Já entre os de renda variável, destacam-se: ações livres, Fundos Imobiliários, BDRs, Fundos de Investimentos, ETFs , criptomoedas e câmbio.

Renda fixa ou renda variável, qual a melhor alternativa para você? Ambas as classes contemplam finalidades diferentes, dessa maneira, não há como definir a melhor entre as duas. A decisão depende da estratégia de cada investidor. E você não precisa escolher entre uma ou outra, em vez disso, pode combinar as características de cada uma delas para diversificar a sua carteira. Essa é uma maneira de minimizar os riscos e adequar as opções aos seus objetivos. Risco vem de você não saber o que está fazendo. Por isso, Controle o seu dinheiro!