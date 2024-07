4.5 ATIVOS CÍCLICOS – CRIPTOGRAFIA

Caro leitor, estamos se aproximando do final do nosso bate papo sobre investimentos e hoje nós vamos falar dos ativos cíclicos. Quando falamos desse tipo de ativo estamos falando de oportunidades que surgem, seja por uma crise no segmento ou por uma inovação significativa, fato é que em certos períodos alguns tipos específicos de ativos que podem ser usados como investimentos vivem épocas de resultados extraordinários, não sendo possível enquadrá-los nos tradicionais grupos de ativos.

São exemplos de ativos cíclicos as ações que disparam durante determinado período, ações de empresas promissoras e índices recém-lançados, derivativos de mercado que vivam grandes períodos de escassez como produtos relacionados a agricultura que dependam do clima para sua produção e passam por momento ruins de mercado.

Também existem as grandes ondas de mercado, que literalmente marcam uma virada de era naquele segmento, como o exemplo que estamos vivendo agora com a criptografia. As criptomoedas foram classificadas como ativos cíclicos nos últimos 3 relatórios anuais de análise de risco x retorno, isso porque em média representam um potencial retorno de até 200% de ganho ao ano, em contrapartida expõe a um risco de até 80%, ou seja, a exposição neste ativo proporciona uma oportunidade de crescer capital em 200% ao ano, porém sabendo que poderá perder 80%. São destaques no mundo das criptomoedas o Bitcoin, pioneiro entre os criptoativos.

Outro exemplo recente que inclusive está ligado a criptografia são os Tokens, NFTs e soluções do Metaverso, que se apresentam como a principal onda entre as possibilidades de crescer capital. Abaixo apresentamos os conceitos e as possibilidade de negociação de cada um deles:

Tokens são representações digitais criptografadas ou não de um ativo do mundo real, configuradas em uma rede blockchain de terceiros, criadas por meio de registro digital de contrato inteligente

NFTs são uma espécie de certificado digital, criado na blockchain, que define originalidade e exclusividade a bens digitais. Sigla para “Non-fungible Token” (“Token não-fungível”). O Não fungível significa que você não consegue transformá-lo em partes menores ou fazer uma troca, simplesmente porque é único.

Metaverso pode ser definido como uma rede de mundos virtuais, que tenta replicar a realidade, com foco na conexão social. Nos últimos tempos temos visto negociações com grandes valores de espaços de realidade virtuais criados com objetivos específicos, assim quanto mais adepto aquela realidade maior o valor.

Em resumo, é sempre bom estar atento as inovações e ter uma reserva na sua carteira de ativos para aproveitar os grandes ciclos financeiros, algumas vezes eles proporcionam alcançar resultados de uma vida em um único ciclo, mas cuidado, este tipo ativo também costuma apresentar altíssimos níveis de risco e a exposição a eles precisa ser calculada. Já dizia Warren Buffett “Regra número um: nunca perca dinheiro. Regra número dois: nunca se esqueça da regra número um.”