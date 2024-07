Cambará do Sul: Localizado o corpo de homem que havia desaparecido após sair de casa para colher pinhão

Osmar Brando, 54, estava desaparecido desde 7 de julho. Morador de Vila Unidos, ele saiu para colher pinhão e não retornou. Buscas contaram com bombeiros e Polícia Civil

Na última quinta-feira (18), foi localizado o corpo de Osmar Brando, de 54 anos, que estava desaparecido desde o dia 7 de julho, quando saiu de casa para colher pinhão e não retornou. Bombeiros da região, incluindo Canela, participaram das buscas, que também contaram com a colaboração da Polícia Civil de Cambará do Sul.

Brando, morador da Vila Unidos, havia saído para colher pinhão na manhã de domingo (7) em uma região de mata dos Campos de Cima da Serra e não retornou. De acordo com seus familiares, ele costumava colher pinhão em uma propriedade localizada em um dos acessos da RS-020, em direção a Cambará. Sua bicicleta foi encontrada na mata no dia 08/07.

Com o desaparecimento relatado pelos familiares, bombeiros do pelotão de Canela deslocaram-se a Cambará do Sul e instalaram um posto de comando. Cães farejadores foram utilizados na busca. Segundo o capitão Pedro Henrique Sanhudo, que coordenou os trabalhos, no início das buscas, ele e o Tenente Miguel, atual comandante do Pelotão de Canela, montaram um acampamento improvisado.

As buscas se estenderam por vários dias, com esforços conjuntos das equipes de resgate, culminando na localização do corpo de Brando na quinta-feira (18).

Fonte: Leouve.