Famílias buscam por moradores de Canela e Gramado que estão desaparecidos desde quarta-feira

Luceni Tatiane Inocente Borges, de 42 anos, residente em Canela, e Henrique de Castro Lammel, de 31, morador de Gramado, estão desaparecidos desde a madrugada da última quarta-feira (17)

Desde a madrugada da última quarta-feira (17), Luceni Tatiane Inocente Borges, de 42 anos, residente em Canela, e Henrique de Castro Lammel, de 31 anos, morador de Gramado, estão desaparecidos. De acordo com informações de familiares, ambos são amigos e a última notícia recebida é de que teriam ido juntos para São Leopoldo, no Vale do Sinos, para buscar compras realizadas pela internet, mas sem especificar o local.

A ocorrência do desaparecimento de Henrique foi registrada por seu primo, que, ao entrar em contato com o proprietário da casa onde Henrique mora, descobriu que ele não era visto desde terça-feira (16).

De acordo com a irmã de Luceni, Betina, que registrou o boletim de ocorrência, a companheira de Luceni relatou que ela saiu de casa por volta das 23h30min de terça-feira (16) para encontrar com Henrique Lammel e não retornou mais. As irmãs trocaram mensagens por volta de meia-noite, momento em que Luceni informou a Betina que iria buscar umas compras em São Leopoldo. Betina também ressaltou que Luceni costumava sempre enviar sua localização quando saía de casa, o que não ocorreu naquele dia. A última comunicação entre as irmãs ocorreu por volta das 2h da madrugada de quarta-feira (17).

A Delegacia Civil de Canela informou que as investigações sobre os desaparecimentos estão em andamento, mas não repassou detalhes.

Quem tiver informações sobre o desaparecimento pode entrar em contato pelos telefones 190, da Brigada Militar, ou (54) 3282-1212, da Polícia Civil de Canela.