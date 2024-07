Incêndio destrói casa de madeira no Bairro Canelinha, em Canela

Na noite de sábado, dia 20 de julho, por volta das 20h, um incêndio devastador consumiu uma pequena moradia de madeira localizada na Rua João Azevedo, no Bairro Canelinha, em Canela. A residência era a terceira casa do terreno e, felizmente, não havia moradores no local no momento em que o fogo começou.

De acordo com relatos, populares que estavam nas proximidades tentaram conter as chamas e impedir que o fogo se alastrasse para outras residências. No entanto, apesar dos esforços, a casa foi totalmente destruída pelo incêndio.

Os bombeiros de Canela chegaram rapidamente ao local e trabalharam arduamente para controlar o incêndio, garantindo que ele não se propagasse para as casas vizinhas. Graças à atuação rápida e eficiente dos bombeiros, nenhuma outra propriedade foi atingida e ninguém ficou ferido.

As causas do incêndio não foram identificadas.