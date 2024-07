Podemos e União Brasil já definiram apoio à pré-candidatura de Gilberto Cezar e Tolão

Os partidos Podemos e União Brasil realizaram suas convenções neste sábado, 20, quando definiram apoio a pré-candidatura de Gilberto Cezar (PSDB) e Tolão (PDT), a prefeito e vice, respectivamente.

Ambos os partidos lançaram suas nominatas de candidatos a vereador, sendo que, do Podemos são: Athos Cunha, Joelma Macedo, Cleusa Paim, Luis Carlos Mano, Thicia Farah, Mateus B. Cavalli, Peco, Jefe Machado, Olinda, Tiago Rodrigues e Bauer.

Athos Cunha, presidente do Podemos disse que Canela “precisa de um poder legislativo forte e comprometido, principalmente com a comunidade, que esteja voltado em fiscalizar o executivo e criar leis que beneficiem o cidadão e não um grupo político”.

Já o União Brasil terá como candidatos Adriel Buss, Bruno Guarise, Carlos Buzin, Catiucia Deon, Cláudio Diego Campos, Gilberto Capucho, Danubia Reis, Daniela Chaulet, Paula Bairros, Márcio Dias e Vitor Dalmina.

O presidente do União Brasil, José Eugênio Talouis, ao fim da convenção, comentou que “com união faremos de Canela um bom lugar para viver, com seriedade, comprometimento e honestidade”.

As convenções foram marcadas por discursos inspiradores e pela presença de diversos líderes comunitários, apoiadores e simpatizantes dos partidos.

Segundo texto enviado pelo próprio PSDB, a aliança entre PSDB, PDT, Podemos, União Brasil, Cidadania e Republicanos “representa uma frente ampla de apoio, refletindo a diversidade de ideias e a convergência de esforços para o desenvolvimento de Canela”.



Restam, ainda, as convenções dos demais partidos e as decisões para o início oficial da campanha. “A mobilização dos partidos e a escolha de seus candidatos a vereador evidenciam o compromisso com a representatividade e a pluralidade no cenário político local, elementos essenciais para a um melhor desenvolvimento da cidade e bem-estar da comunidade”, finalizou o texto enviado pela assessoria tucana.