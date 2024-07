Campeonato de Futsal Social de Canela 2024: A Esperança do Esporte Social

A cidade de Canela se prepara para uma nova edição do Campeonato de Futsal Social, a Taça Famille Chaulet, que terá início em 18 de agosto no Ginásio Municipal Carlos Alberto de Lima, o Carlinhos da Vila. Organizado pelo colegiado dos representantes dos Projetos Esportivos locais, o evento busca promover a socialização desportiva, cultural e o espírito esportivo entre os jovens atletas da região.

A competição, destinada a categorias que vão do Sub-07 ao Sub-15, começará com uma série de confrontos emocionantes. Na primeira rodada, marcada para 18 de agosto, equipes como Gaúcho, GDE, Canelense, Abelhudos e Olé disputarão em diversas categorias. Os jogos começarão às 8h30 e seguirão até as 18h, prometendo um dia repleto de emoção e competição saudável.

Segundo o regulamento da competição, a participação é exclusiva para atletas vinculados às entidades participantes, como a Associação Canelense de Futsal, Associação Esportiva Olé Futsal, Galera da Estevão, Gaúcho Futsal, Os Abelhudos e River Futsal.

A competição tem como objetivos principais proporcionar socialização desportiva e cultural, fomentar a solidariedade, espírito esportivo e integração entre os competidores, além de aperfeiçoar técnicas e táticas de futsal. “Queremos posicionar o esporte como um agente de mudança no comportamento individual e social dos nossos jovens”, diz um dos organizadores.

Além da primeira rodada, outras datas importantes incluem a segunda rodada em 15 de setembro, a terceira em 6 de outubro, a quarta em 27 de outubro e as semifinais em 10 de novembro. As finais estão previstas para 17 de novembro, com uma cerimônia de premiação após cada disputa, celebrando os jovens talentos do futsal local.

Impacto na Comunidade

O Campeonato de Futsal Social de Canela é mais do que uma série de jogos; é uma oportunidade de integração e desenvolvimento para os jovens da cidade. “Estamos ansiosos para ver a garotada em ação, mostrando suas habilidades e, mais importante, aprendendo valores que vão além do esporte”, afirma um representante da organização.

A Taça Famille Chaulet promete não só promover o esporte, mas também a união e o desenvolvimento social entre os participantes e a formação de cidadãos melhores através do futsal.