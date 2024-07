Campus da UCS na Região das Hortênsias passa a ter novo diretor

Gilberto Hummes substitui Margarete Fátima Lucca a partir desta terça-feira, dia 23 de julho

O Campus da Região das Hortênsias (CAHOR) da Universidade de Caxias do Sul passa a ter nova direção a partir desta terça-feira, 23 de julho. O professor Gilberto Hummes, até então coordenador de Extensão da Universidade, substitui a professora Margarete Fátima Lucca, que se aposenta após 25 anos de UCS, 10 deles como diretora do CAHOR. A Extensão estará sob coordenação do professor Rafael Giovanella a partir de 1º de agosto.

A solenidade de substituição da direção do campus, que tem sede na cidade de Canela desde 2012, ocorreu na tarde desta segunda-feira, dia 22, no gabinete da reitoria. Estiveram presentes coordenadores dos cursos superiores, os pró-reitores de Graduação, Terciane Ângela Luchese, e de Pesquisa e Pós-Graduação, Everaldo Cescon, o chefe de Gabinete da reitoria, Givanildo Garlet, o vice-reitor, Asdrubal Falavigna, e o reitor da UCS, Gelson Leonardo Rech.

“Após 25 anos trabalhando na Universidade como docente, como coordenadora na graduação e, nos últimos 10 anos, como diretora, estou indo para outro desafio, o de viver na senioridade, com mais vagar”, comentou Margarete, em tom de agradecimento. “Quero destacar o papel de cada coordenador e funcionário do CAHOR, que formam uma equipe muito especial e valiosa. Juntos, fizemos acontecer”, ressaltou.

Margarete Fátima Lucca

O professor Gilberto Hummes estava à frente da Coordenadoria de Extensão desde 2018. Ele agradeceu a confiança pela nomeação, reconhecendo a “tarefa complexa e o desafio de dar seguimento ao trabalho desenvolvido até então por Margarete”. “Conto com o apoio dessa grande equipe para seguirmos crescendo na região das Hortênsias”, finalizou.

O reitor agradeceu ao trabalho dos professores, salientando que é necessária, a qualquer instituição, essa “oxigenação”. “São essenciais novos desafios e novos atores nesse movimento de deixar o mundo melhor por meio da educação”, concluiu.

Fotos: Bruno Zulian

Texto: Assessoria de Imprensa/divulgação