Mais um final de semana de bastante movimento na Festa Colonial

A Festa Colonial, evento tradicional de Canela, teve mais um final de semana de intensa movimentação. Com uma variedade de atrações, a festa atraiu um grande número de moradores e visitantes, interessados em aproveitar as delícias típicas, exposições de artesanato e apresentações culturais.

Entre os expositores, os destaques foram as comidas típicas, como o pastel, o bolinho de batata e aipim com linguiça e as deliciosas sobremesas caseiras. Os artesãos locais também marcaram presença, exibindo suas criações únicas e encantando o público com a diversidade de produtos.

As apresentações culturais animaram o público durante todo o final de semana. Bandas locais e artistas regionais subiram ao palco, proporcionando entretenimento para todas as idades.

Os organizadores do evento comemoram o sucesso de mais um final de semana e esperam que o movimento continue intenso nos próximos dias, reafirmando a Festa Colonial como um ponto de encontro importante para a comunidade e um atrativo turístico significativo para a região.

PROGRAMAÇÃO

22/7 Segunda-Feira

19h – Eder de Castro e Alisson Muniz

23/7 – Terça-Feira

19h30 às 21h30 – Trio Som de Cristal – Marquinhos

24/7 – Quarta-feira

19h30 às 21h30 – Amaranto e seu conjunto

25/7 – Quinta-Feira

19h30 às 21h30 – Porto do Som

26/7 – Sexta-Feira

19h30 às 21h30 – Tiago W. e Banda

27/7 – Sábado

17h às 19h – Grupo Tutti Italiani

19h30 às 21h30 – Banda ACR3

28/7 – Domingo

17h às 19h – Os Louco do Caticoco

19h30 às 21h30 – Corpo e Alma

A 30ª Festa Colonial acontece até o dia 28 de julho, na Praça João Corrêa, das 10h às 22h, com entrada gratuita. A festa é promovida pela Prefeitura de Canela, por meio das Secretarias de Turismo e Cultura e Obras, Serviços Urbanos e Agricultura, com apoio da Emater e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

Decoração da Temporada de Inverno segue encantando

A decoração de inverno em Canela é um espetáculo à parte, combinando tradição, criatividade e o espírito acolhedor da estação.

Com assinatura do arquiteto e urbanista responsável pelo projeto, João Bazacas Corrêa, as ruas de Canela são adornadas com elementos decorativos e luzes que realçam a arquitetura charmosa da cidade. Neste inverno, postes ganham enfeites especiais com guarda-chuvas, bonecos de neve e outros elementos que criam um ambiente mágico, perfeito para passeios tranquilos e românticos.

A Praça João Corrêa, no coração da cidade, se torna um ponto de encontro para turistas e moradores, com uma decoração que inclui um painel iluminado perfeito para registros de fotos.

A decoração de inverno em Canela é resultado de um esforço da administração municipal para transformar a cidade em um lugar ainda mais especial.