Muita gente, sol e alegria na estreia do projeto Fins de Semana no Parque do Palácio

Nesse último domingo de lua cheia (21/07), aconteceu a estreia do projeto Fins de Semana no Parque do Palácio. Com diversas atividades de lazer e cultura gratuitas, cerca de 300 pessoas aproveitaram o dia ensolarado para passear e curtir as atrações, conforme informaram os organizadores.

“Ficamos muito felizes com o resultado desta primeira ação de retomada do Parque. Também, hoje, segunda-feira, a alegria aumentou mais ainda quando retornamos e notamos que está tudo limpinho. Fizemos questão de espalhar lixeiras e engajar os visitantes a recolherem seus resíduos. Estamos todos de parabéns”, relataram as Amigas do Parque, Isabel Scheid e Rosane Warken.

A equipe organizadora já está nos preparativos para a próxima edição, marcada para o dia 24 de agosto, um sábado, que contará com atividades literárias como contação de histórias, doação e retirada de livros e debates, além de um piquenique especial.

O projeto Fins de Semana no Parque do Palácio está sendo realizado com apoio cultural do Reserva da Serra, Velha Laje Vinhos, Rissul Supermercado, MR Arquitetura da Paisagem, Panni e Empório Canela. Conta também com o apoio de mídia da Rádio do Canella e é produzido pela Epuã Produções Culturais, Movimento é Arte e Bacanas Produções. A iniciativa é promovida pelo Coletivo Amigos do Parque do Palácio, com financiamento da Lei Paulo Gustavo/Governo Federal.