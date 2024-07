Prefeitura e Emater fazem mapeamento de negócios ligados ao turismo rural em Gramado

A Secretaria de Turismo, em parceria com a Secretaria da Agricultura e Emater, está realizando uma pesquisa para obter informações sobre os negócios ligados ao turismo no interior de Gramado. O principal objetivo é atualizar o conhecimento sobre a oferta de produtos e serviços prestados aos visitantes.

O levantamento será realizado por meio do preenchimento de um formulário destinado aos proprietários de negócios do meio rural gramadense, sejam eles vinculados a produção rural, agroindústria ou serviços, e que recebem ou têm o intuito de começar a receber turistas na sua propriedade. O documento deve ser preenchido no link, até o dia 15 de agosto.

É importante que todos os empresários do interior, mesmo aqueles que já integram as rotas e roteiros rurais de Gramado, preencham o formulário a fim de atualizar os dados e informações.