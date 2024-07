CIDICA forma primeira turma do Programa RS Qualificação

Na noite da última segunda feira, 22 de julho, o Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela – CIDICA realizou a cerimônia de formatura da primeira turma dos cursos do Programa RS Qualificação, programa o qual o município de Canela foi contemplado com recursos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para investimento na área da educação profissionalizante.

Realizado em abril, ainda antes das enchentes, o curso Arte de Cozinhar, em parceria com o SENAI, formou 15 canelenses para atuar no setor gastronômico, contemplando matérias como boas práticas e manipulação de alimentos, à elaboração e montagem dos pratos, uma capacitação que fez a diferença na vida dos alunos que se qualificaram no programa.

A noite foi marcada pela gratidão dos alunos quanto ao curso, ao CIDICA e o SENAI, mas principalmente nos depoimentos e manifestações quanto ao trabalho do Chef Professor Lucas, que ministrou o curso e contribuiu para o êxito desta primeira formação.

Após a cerimônia, os formandos puderam confraternizar com os colegas e familiares.

Os próximos cursos do Programa RS Qualificação começam em agosto e ainda existem vagas disponíveis para os cursos de Monitor de Turismo, Camareira e Garçom. Mais informações podem ser obtidas no fone / whats (54) 3282-5167

E ainda, no dia 20 de agosto, às 19h, ocorrerá o lançamento dos últimos cursos de 2024 em parceria com o SENAI, os quais destacam-se o curso de Robótica ( 4ª turma) , além dos cursos de Corte e Costura e Manutenção de Refrigeradores.

Foto: Divulgação