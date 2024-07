Convenção do Progressistas de Canela

Na noite desta terça, 23, aconteceu na Churrascaria Espelho Gaúcho, a convenção do partido Progressistas, onde foi firmado a nominata para as eleições municipais.

O presidente do partido Progressistas de Canela, Renato Bauermann, abriu a noite e apresentou os nomes de Cristina Moura e Moisés de Souza, como pré-candidatos a prefeito e vice, em chapa pura.

Já para o legislativo, o partido segue com 11 nomes de pré-candidatos: Angela Cardoso, Catiane Muller, Claudiomiro do Santos, Dirceu Livistik, Eliane Dalarosa, Fabiana Ramos, Julio Dias, Leandro de Oliveira, Luiz Lima (Delegado Lima), Richelly Porto, Rodrigo Azambuja.

O evento contou com a participação do partido Novo que afirmou seu apoio nesta eleição ao Progressistas, representado por Thiago Jodas, que é pré-candidato a vereança e estava representando o presidente do partido em Canela, Rafael Krause.

Estavam presentes e fortalecendo a convenção o deputado estadual Joel Wilhelm, o ex-prefeito de Canela, Cléo Port, Remi Dias ex-vereador de Gramado, Vera Simão – Presidente das Mulheres Progressistas de Gramado, Eva Cardoso – Presidente das Mulheres Progressistas de Canela, Beto Lopes – pré candidato a vice-prefeito de São Francisco de Paula, Rafael Ronsoni e Ike Koetz – vereadores do PP de Gramado, Allan – Presidente do PP Jovem de Canela, Jeférson Lodea – patrão do CTG Querência e Zé da

Kombi – ex vereador de Gramado.

A convenção reuniu filiados e convidados, com lotação máxima, e em busca de uma Canela para todos!

Cristina Moura e Moisés de Souza

Cristina Moura é enfermeira, trabalha a quase 12 anos no serviço público de Canela na UBS Central. Possui Licenciatura e Bacharelado em Enfermagem e Pedagogia, Pós Graduações em Saúde Pública, Psicopedagogia, Enfermagem do Trabalho, Educação Permanente em Saúde e Estomaterapia e ainda é Mestrando em Saúde Pública.

Moisés de Souza é funcionário público a 12 anos, Graduado em Turismo, Pós Graduado em Gestão Pública, Mestre em Ambiente e Sustentabilidade e Doutorando em Turismo e Hospitalidade.

A escolha da majoritária se deve a alta formação dos pré-candidatos e à experiência que ambos tem no setor público.

Além disso, é a única via com candidatos novos e uma via diferenciada dos demais.