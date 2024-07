Duplo homicídio quebra marca histórica de dez meses sem crimes contra a vida, em Canela

Último homicídio registrado no Município havia acontecido em setembro de 2023

O duplo homicídio ocorrido na noite desta segunda (22), quebrou uma sequência histórica de dez meses sem crimes contra a vida, consumados, em Canela. O último homicídio registrado no Município ocorreu em 11 de setembro de 2023, quando Roni Inácio de Oliveira foi morto a tiros dentro do próprio supermercado, no bairro Ulisses de Abreu.

O caso, relacionado à uma disputa passional, foi solucionado rapidamente pelas forças de segurança, com rápida resposta da Brigada Militar e da Polícia Civil. A investigação foi fechada em 12 de dezembro do mesmo ano, com a prisão de dois acusados pelo crime.

Nesta semana, dois jovens perderam a vida em um confronto relacionado ao tráfico de drogas.

As investigações seguem em andamento e até o momento ninguém foi preso.

O índice de resolução destes crimes, no Município, é de 98,63%, restando apenas um caso em aberto. Foram 73 homicídios no período de 10 anos, com 72 resoluções. Apenas um caso, de fevereiro de 2021, ainda não foi encerrado, mas segue em andamento.

Segundo o delegado Vladimir Medeiros, responsável pela DP de Canela, este momento é o resultado do trabalho da Polícia Civil e da Brigada Militar, que, juntas, têm excelentes resultados na região.

Em abril, o delegado de Canela, Vladimir Medeiros, reforçou que, em Canela, “nenhuma ocorrência grave fica em aberto em Canela, nenhuma”, porém, a Polícia Civil está em um momento de silêncio na divulgação de seus atos, em razão de deliberação da Associação dos Delegados, não serão prestadas informações à imprensa.

O protesto, segundo a PC é de que foram apenas 6% de reposição salarial aos policiais civis nos últimos dez anos. Atualmente, mesmo com os melhores índices de criminalidade da história do RS sendo comemorados publicamente, a classe não recebeu proposta de aumento minimamente digna.