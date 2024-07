Banda Porto do Som se apresenta nesta quinta-feira na Festa Colonial

Até o dia 28 de julho, a Festa Colonial de Canela traz ao centro, na Praça João Corrêa, uma variedade de produtos coloniais feitos nas comunidades rurais do município. Além de conferir a gastronomia típica e levar para casa, geleias, conservas, massas, pães e cucas, o visitante poderá desfrutar de uma intensa programação cultural.

Nesta quinta-feira (25/7) sobe ao palco do evento a Banda Porto do Som, com seu repertório eclética, fazendo uma viagem no tempo, relembrando grandes sucessos do passado e também da atualidade, incluindo músicas regionais, nacionais, tradicionalistas e até mesmo internacionais.

Um show animado, que agrada tanto pela qualidade musical, quanto a sua versatilidade, aliado a uma grande estrutura de som e luzes.

A 30ª Festa Colonial acontece até o dia 28 de julho, na Praça João Corrêa, das 10h às 22h, com entrada gratuita. A festa é promovida pela Prefeitura de Canela, por meio das Secretarias de Turismo e Cultura e Obras, Serviços Urbanos e Agricultura, com apoio da Emater e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

CONFIRA QUEM FAZ A FESTA COLONIAL



FAMÍLIA MACEDO DE OLIVEIRA – CASA DAS MASSAS

Desde 2014, a Família Macedo de Oliveira é presença garantida na festa, trazendo pratos quentes feitos na hora. Eles oferecem ao público clássicos da culinária familiar, como massas, molhos e sopas com diversos acompanhamentos.

AGROINDÚSTRIA SÍTIO DAS GOIABEIRAS

Pelo terceiro ano consecutivo, Estevão Biz e Clair Cavalli encantam o público com suas geleias e frutas naturais produzidas diretamente no sítio das Goiabeiras, no bairro São Luiz.

FAMÍLIA CHAULET

Participantes da Festa Colonial de Canela desde 2003, a Família Chaulet traz especialidades produzidas na Linha São João, como copa, salames e lombo defumado. Flávio Chaulet recomenda especialmente a copa, seu produto favorito.



ALAMBIQUE FAES

Em sua terceira participação, a Família Faes traz suas cachaças e graspas produzidas no Morro Calçado. Juliano Faes, idealizador do negócio, organiza a produção e conta com o suporte da família para ajudar nas vendas.

CONFEITARIA FAMÍLIA LIVI

Participando pela segunda vez, a Confeitaria da Família Livi oferece brigadeiros, beijinhos, tortas caseiras, batata frita recheada, porções de pizza e açaí. Todos os produtos são produzidos na localidade do Rancho Grande.

QUEIJARIA MISSIONEIRA

Há 5 anos na Festa Colonial, a Queijaria Missioneira traz uma variedade de queijos. Este ano, a família apresenta o Queijo Duda, uma homenagem à filha mais velha. As cabras Lua e Pitoca, mascotes da família, também estão presentes.

FAMÍLIA LÍDIO

Desde o início da Festa Colonial de Canela, em 1994, a Família Lídio participa com produtos variados, como mel, geleias, sucos de uva e feijão. Vanderlei de Azevedo Lídio destaca o feijão como seu produto favorito.

FAMÍLIA SCHILLREFF

Participando pela segunda vez, a Família Schillreff traz cucas de frutas, pães variados e outros produtos do Morro Calçado. Rosmeri Schillreff, a matriarca, comanda a produção.

FAMÍLIA LIVI

Guilherme Basei de Abreu e Vanessa oferecem batata frita, bolinhos de batata recheados, pastéis e enroladinhos de salsicha. A família também vende bebidas como chopp, quentão e cerveja.

FAMÍLIA SCHEIN

Há 29 anos na festa, a Família Schein, liderada por Lúcia Schein, oferece pastéis, polenta, aipim e o popular pastel Porquito, com recheio de carne de porco, geleia de abacaxi e pimenta.

FAMÍLIA MORAES

Mesmo com a perda dos pais, a Família Moraes continua na festa. Dona Marina começou em 1998 e destacou-se com produtos de pinhão, como pinhão cozido, paçoca e pastel de pinhão.

FAMÍLIA ABREU

Há 28 anos na festa, a Família Abreu, conduzida por Dona Laide, oferece bolinhos de batata e batata frita. O bolinho de batata é o destaque, feito com muito amor por Dona Laide e sua família.

FAMÍLIA CHAULET – CASA DAS CUCAS

Comandada por Gabriela Chaulet, a Família Chaulet participa desde 2013, oferecendo pães, cucas e bolachas caseiras. O pão de linguiça recheado é o produto mais vendido.

FAMÍLIA CHAULET

Na 30ª Festa Colonial de Canela, Janaína Chaulet introduz um buffet de comida caseira e colonial, com opções como capelleti, moranga caramelizada, aipim e espetinhos.

FAMÍLIA FAES

Em sua 26ª participação, a Família Faes, liderada por Marli Faes, traz pastéis, enroladinhos e bolinhos de aipim com ou sem recheio de linguiça.

Fotos: André Fernandes