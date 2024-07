UCS – Campus Hortênsias oferece cursos de qualificação e aperfeiçoamento

Para aqueles que buscam qualificação e aperfeiçoamento em diversas áreas do conhecimento, a Universidade de Caxias do Sul (UCS) – Campus Hortênsias está oferecendo uma série de cursos em formato de Educação a Distância (EaD) síncrona e presencial. As oportunidades abrangem diferentes disciplinas, desde saúde até literatura, e incluem também programas de pós-graduação. Confira a programação completa:

Disfagia e Alimentação: Conceitos Teóricos e Aplicações Práticas (EaD síncrona)

2 de agosto

Sexta-feira, das 16h às 22h30

Modulação da Flora Intestinal em Pacientes Oncológicos submetidos ao Tratamento com Imunoterapia (EaD síncrona)

2 de agosto

Sexta-feira, das 18h às 22h

Introdução ao Miniconto (EaD síncrona)

3, 10, 17, 24 e 31 de agosto

Sábados, das 10h às 11h

Como Ser um Líder para Geração Z (EaD síncrona)

10 e 17 de agosto

Sábado, das 8h às 12h

Morte e Luto (EaD síncrona)

17 de agosto

Sábado, das 8h30 às 12h30

Advocacia e Justiça Multiportas: Atuação nos Diversos Meios de Solução de Conflitos (EaD síncrona)

17 e 24 de agosto

Sábados, das 8h às 17h



Educação e Diversidade nas Comunidades LGBTQIA+ (Presencial)

24 de agosto

Sábados, das 8h às 12h

Tratamento de Doenças Crônicas (EaD síncrona)

6 de setembro

Sexta-feira, das 18h às 22h

PÓS-GRADUAÇÃO

Especialização em Direito Processual Penal Contemporâneo Aplicado

Presencial digital-síncrono

Agosto de 2024 a outubro de 2025

Sextas-feiras, das 18h30 às 22h30 e, aos sábados, das 8h às 12h (eventualmente sexta à tarde).

Especialização e MBA em Gestão Estratégica de Pessoas

Presencial digital-síncrono

Setembro de 2024 a setembro de 2025

Horário: Terças e quintas-feiras, das 18h30 às 22h30



Gestão de Empreendimentos Turísticos – 4º EDIÇÃO

Presencial digital-síncrono

Outubro de 2024 a maio de 2025

Segundas e terças-feiras, das 19h30 às 22h30

Gestão de Parques e Atrativos Turísticos

Agosto de 2024 a maio de 2026

EaD síncrona

Segundas e terças-feiras, das 19h30 às 22h30