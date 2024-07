ViagensPromo e Brocker Turismo planejam antecipar novos fretamentos de voos para Serra Gaúcha

Com a parceria, a Brocker Turismo é responsável por operar o receptivo, passeios e as experiências para os passageiros dos voos

A última terça-feira (23/07) foi marcada por um encontro para definir novidades no fretamento de voos inéditos de Guarulhos (SP) para o Rio Grande do Sul, que têm como destino levar passageiros para a Serra Gaúcha (RS). O projeto, lançado pela ViagensPromo em parceria com a Brocker Turismo para voos charters nas férias de julho, teve todos os voos programados de ida e volta entre 20 e 27/07 vendidos em menos de três semanas.

Com o sucesso de vendas, hoteleiros parceiros do programa se reuniram para alinhar novas estratégias no Espaço Class da Brocker em Gramado. Durante o encontro foram definidas novas datas para os voos fretados, incluindo a possibilidade de antecipação do fretamento a partir do mês de setembro. A expectativa é atender a demanda diante da confirmação do Natal Luz de Gramado para o final deste ano. “Estamos em negociações adiantadas para viabilizar essa nova etapa”, informa a CEO do Grupo Brocker, Adriane Brocker Boeira Guimarães.

Os voos da ViagensPromo com destino a Gramado e Canela estão pousando em Caxias do Sul (RS), atualmente uma das principais bases de chegada e saída na Serra Gaúcha. O programa faz parte do VPair, produto aéreo lançado pela operadora para viabilizar a retomada do turismo gaúcho e combater a alta dos preços das passagens aéreas. Com o lançamento de um voo charter inédito para a região durante as férias de julho, o objetivo é democratizar o acesso das agências de viagens à comercialização de voos fretados, já incluindo serviços como despacho de uma bagagem até 20kg e serviço de bordo, voando em modernas aeronaves Boeing e com preços até 40% mais competitivos que os voos regulares.

Texto: Pedro Alencastro