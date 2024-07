Clube de Leitura para Mulheres Rurais é lançado em Canela

Primeiro encontro discute o livro “TRAVESSIAS – entre o corpo e a palavra”, destacando a superação e a ressignificação através da escrita

A escritora Jéssica Gonçalves convida as mulheres da comunidade, especialmente aquelas da área rural de Canela, para o primeiro encontro do Clube de Leitura para Mulheres. O evento será realizado na segunda-feira, 29 de julho, na EMEIEF Zeferino José Lopes, localizada no Morro Calçado, uma das escolas rurais de Canela.

O livro “TRAVESSIAS – entre o corpo e a palavra” será o centro das atividades do clube. A obra, que celebra 15 anos de trajetória pessoal de Jéssica, é uma coletânea de poesias e prosas que retratam sua jornada de ressignificação e superação. “Através da poesia e da prosa, pude ressignificar cada canto da minha existência, enfrentar violências, construir autoestima e, acima de tudo, encontrar na escrita um pilar saudável para o enfrentamento dos desafios que uma mulher precisa superar para se construir em sua vida”, compartilha a autora.

O livro, criado por muitas mãos femininas, oferece uma rica diversidade de textos, incluindo poesias de amor, slam poetry, prosas, poesias de denúncia, dicas de escrita e muito afeto. Os encontros do clube de leitura também terão uma interseccionalidade das artes, com uma oficina de teatro no primeiro encontro. Jéssica recomenda que as participantes usem roupas confortáveis e estejam preparadas para atividades teatrais divertidas.

Jéssica Gonçalves e Ana Carolina Benetti com integrantes da Comissão Municipal de Mulheres Rurais de Canela durante o encontro de apresentação do Clube de Leitura para Mulheres.

O evento é financiado através do edital de Chamamento Público 08/2023 “Tem Cultura em Canela”, com recursos oriundos de Emendas da Câmara de Vereadores e realização do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Canela, Prefeitura Municipal e Departamento de Cultura de Canela. A iniciativa conta ainda com o apoio crucial da Comissão Municipal de Mulheres Rurais e da Presidente do Sindicato Rural de Canela, Ana Carolina Benetti.

Para mais informações, Jéssica Gonçalves está à disposição através do WhatsApp (54) 98128-3968 ou no Instagram @jesss_goncalves.