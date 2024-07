Corsan repara tubulação para normalizar abastecimento à noite

Equipe de manutenção da Corsan atua no conserto de uma rede que se rompeu na manhã desta quinta-feira, 25, na rua Teixeira Soares, na área central de Canela, próximo ao rompimento de tubulação ocorrido nessa quarta. Imóveis dos bairros Santa Marta, São José, Dante, Vila Suzana, Quinta da Serra, Vila Suiça, Maredial e Laje de Pedra estão com instabilidade ou interrupção no fornecimento de água, pois foi necessário fechar o sistema que abastece estas localidades para que o reparo seja feito. A normalização total do fornecimento deve ocorrer de forma gradual durante a noite.

Para mais informações, podem ser usados os canais de relacionamento da Corsan com o cliente: app Corsan, site www.corsan.com.br (na Unidade de Atendimento Virtual), WhatsApp (51) 99704-6644 e ligações gratuitas pelo 0800.646.6444.

A Corsan está permanentemente disponível nesses canais e recomenda que a população utilize esses meios de contato com a Companhia para solicitações, pedidos de informação ou para fazer comunicados. Isso agiliza a tomada de providências e a mobilização das equipes de serviço.