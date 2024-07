Dia do Caminhoneiro: uma homenagem aos heróis das estradas brasileiras

Hoje, 25 de julho, celebra-se o Dia do Caminhoneiro, uma data de grande importância no Brasil, um país cuja economia depende intensamente do transporte rodoviário. Instituída em 1986 pelo então presidente José Sarney, esta data homenageia os profissionais que percorrem diariamente as estradas do país, garantindo o abastecimento e a movimentação de mercadorias em um território de dimensões continentais.

A escolha do dia 25 de julho remonta à festa de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, reconhecendo o esforço e a dedicação dos caminhoneiros que, muitas vezes, enfrentam longas jornadas e condições adversas para cumprir suas rotas. A vida desses profissionais é marcada por desafios constantes, como a falta de infraestrutura adequada nas estradas, riscos de acidentes e a ausência prolongada do convívio familiar.

A relevância do caminhoneiro para a economia brasileira é inegável. Cerca de 60% das cargas movimentadas no Brasil são transportadas por rodovias, tornando esses profissionais essenciais para o desenvolvimento econômico e social do país. Eles são responsáveis por garantir que produtos cheguem a diversos pontos, desde grandes centros urbanos até regiões remotas, assegurando a continuidade do abastecimento e o funcionamento das cadeias produtivas.

Neste Dia do Caminhoneiro, é importante refletir sobre as condições de trabalho desses profissionais e reconhecer a necessidade de políticas públicas que promovam melhores condições nas rodovias, mais segurança e valorização para a categoria. Além disso, a data é uma oportunidade para agradecer e homenagear aqueles que, com seu trabalho árduo, conectam o Brasil e contribuem para o desenvolvimento da nação.

Homenagem a Alberto Benetti Schermer, o Betinho

Neste Dia do Caminhoneiro, também lembramos com carinho e respeito de Alberto Benetti Schermer, conhecido como Betinho, um caminhoneiro de Canela que faleceu tragicamente em um acidente na RS-020, em São Francisco de Paula, em abril de 2023. Betinho era uma figura querida na comunidade e é lembrado por sua dedicação e profissionalismo.

Em uma mensagem comovente, sua esposa Josiana e sua filha Laura expressaram sua gratidão a todos que ofereceram apoio durante este momento difícil. “Talvez não existam palavras suficientes e significativas que me permitam agradecer a vocês com justiça, com o devido merecimento. Sua ajuda e apoio foram muito importantes para mim e para minha família. Muito obrigado! Com todo o carinho e de coração eu agradeço, e para sempre minha gratidão a Nelson, Tio Márcio, Léli e Joel”, disse Josiane.

Esta homenagem é um lembrete da importância dos caminhoneiros não apenas como profissionais essenciais, mas também como membros queridos de nossas comunidades. No Dia do Caminhoneiro, honramos todos aqueles que dedicam suas vidas a manter o Brasil em movimento, e estendemos nossos pensamentos e orações às famílias que perderam entes queridos nas estradas.