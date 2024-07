Escolha das soberanas da Festa Colonial acontece domingo

A tradicional Festa Colonial de Canela contará com um evento especial neste domingo, 28 de julho. A partir das 15h, ocorrerá a aguardada escolha das soberanas, um dos momentos mais esperados da celebração. As candidatas desfilarão e serão avaliadas por um júri, que terá a difícil missão de selecionar a rainha e suas princesas. A escolha das soberanas é uma parte importante da festa, que destaca a cultura e as tradições locais, prometendo encantar o público presente.

Seis candidatas disputam o título: Manuela Foss, Marcia Eduarda de Melo de Abreu, Mariana dos Santos Bernardo, Gabrieli Pereira, Karoline Mineiro Pinheiro, Larissa Macêdo Moraes.

Banda Corpo e Alma: Divulgação

ÚLTIMOS DIAS PARA VISITAR A FESTA

Quem ainda não conferiu as delícias gastronômicas da 30ª Festa Colonial de Canela, hora de se apressar: este final de semana será a última oportunidade.

O evento, realizado na Praça João Corrêa, segue superando a expectativa de público e venda. No último final de semana, a festa comercializou 1400 cucas, 900 pães, 3200 pãezinhos de linguiça e dez mil bolinhos de batata e aipim

Entre as principais atrações, estão os tradicionais bolinhos de batata, acompanhados por outras delícias coloniais, como pães e cucas que saem quentinhos do forno, pastéis e bolinhos de aipim, regados por vinhos e o famoso quentão. Sem contar com a saborosa comida caseira e massas oferecida nos restaurantes da festa.

Além de todas essas delícias , a programação cultural segue com atrações. Entre os destaques do final de semana, a banda Corpo e Alma, que encerra as festividades.

PROGRAMAÇÃO

25/7 – Quinta-Feira

19h30 às 21h30 – Porto do Som

26/7 – Sexta-Feira

19h30 às 21h30 – Tiago W. e Banda

27/7 – Sábado

17h às 19h – Grupo Tutti Italiani

19h30 às 21h30 – Banda ACR3

28/7 – Domingo

17h às 19h – Os Louco do Caticoco

19h30 às 21h30 – Corpo e Alma