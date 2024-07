Segundo fim de semana do Gramado Cineclube: 27 e 28/07 no Perinão e na Moura

Após a estreia com grande público no final de junho, o Gramado Cineclube retorna para mais exibições nos bairros, sempre no último fim de semana de cada mês.

A novidade de julho é a inclusão do recurso de audiodescrição durante a exibição do filme Café com Canela, vencedor de três prêmios no Festival de Brasília. A obra, de 2017, aborda com sensibilidade temas como luto e afeto. Estrelada por Valdinéia Soriano e Babu Santana, com direção de Ary Rosa e Glenda Nicácio, a sessão ocorre no Ginásio Perinão, no sábado, 27 de julho, às 19h. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é de 14 anos.

No domingo, a exibição, também gratuita, será realizada na praça do bairro Moura, com o premiado Porto dos Mortos, de 2010. O filme, filmado em Porto Alegre, retrata um mundo devastado habitado por zumbis. Notavelmente, a obra é independente e foi lançada antes do sucesso mundial de The Walking Dead. Após a exibição, haverá um debate com o produtor de Porto dos Mortos, Isidoro B. Guggiana. A classificação indicativa é de 18 anos e a Praça Isaias Elias de Moura está localizada na Rua das Margaridas, 174, em frente ao CAIC e UAB.

SERVIÇO:

27/07 no Ginásio Municipal de Esportes Perinão (Av. Borges de Medeiros, 3940 – Centro) | 18h

28/07 na Praça Isaias Elias de Moura (R. das Margaridas, 174 – B. Moura) | 18h, com debate após a sessão com o produtor de Porto dos Mortos, Isidoro B. Guggiana

As sessões começam às 18h, são abertas ao público e, após os filmes, há um debate conduzido pelos cineclubistas e convidados.

O Gramado Cineclube é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo de Gramado – Ação de Cinema Itinerante. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Gramado, Palácio do Kikito, Epuã Produções e Rádio do Canella, e é organizado por Vó Zezé e Ministério da Cultura/Governo Federal.