Trecho da ERS-115 volta a apresentar rachaduras em Três Coroas

A RS-115 voltou a apresentar rachaduras próximas de Três Coroas, resultando em desníveis no asfalto e impactando o tráfego para a região das Hortênsias. A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) está trabalhando na reconstrução dos trechos danificados após as fortes chuvas que atingiram a região da Serra, Hortênsias e Vale do Paranhana nos meses de maio e junho.

No quilômetro 23, em Três Coroas, há pontos que sofreram com o adensamento do aterro em decorrência das fortes chuvas. O local apresenta este comportamento sempre que há chuvas intensas devido a uma camada de solo coluvial – que se movimenta, causando a movimentação do leito da estrada e gerando os desníveis e rachaduras. Este problema é recorrente em períodos chuvosos e exige atenção contínua.

A EGR está no processo de contratação de uma empresa para realizar o nivelamento de aproximadamente 420 metros da pista. A execução da fresagem e do recapeamento está prevista para iniciar no início de agosto, com conclusão estimada em dois dias.

A solução definitiva para evitar novas rachaduras seria conter o solo, o que exigiria um mapeamento completo e um investimento elevado. No entanto, a EGR optou por fazer os reparos necessários para garantir a segurança dos motoristas.

Sobre a falta de sinalização, a EGR afirmou que uma placa foi colocada no local, mas pode ter sido derrubada. A EGR garantiu a instalação de uma nova estrutura para alertar os motoristas sobre os desníveis.