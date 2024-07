Mostra Infantil terá premiére mundial de animação brasileira

“Abá e sua Banda” será exibido aos alunos da rede municipal de Gramado em duas sessões no dia 09 de agosto.

No dia 09 de agosto, o Palácio dos Festivais volta a receber a Mostra Infantil. Compondo as sessões paralelas do Festival de Gramado, a exibição voltada aos pequenos conta com um título inédito: “Abá e sua Banda”. A animação, dirigida por Humberto Avelar, terá premiére mundial para os alunos da rede municipal de ensino da cidade. Em duas sessões, às 8h30 e às 14h, os pequenos acompanharão as aventuras de Abá, um jovem príncipe em conflito com seus sonhos e suas responsabilidades. Na sequência, a equipe do filme participa de um bate papo com as crianças.

A programação paralela conta ainda com a Mostra Acessível e o Cinema nos Bairros. Disponível gratuitamente no site do festival de 12 a 18 de agosto e contando com acessibilidade completa, a Mostra Acessível é composta por três títulos gaúchos: “Céu Aberto”, de Elisa Pessoa, “Legalidade”, de Zeca Brito, e “Uma Carta Para Papai Noel”, de Gustavo Spolidoro. Em parceria com a Globo Filmes, o Cinema nos Bairros exibirá o longa “Perlimps“, de Alê Abreu, em sete sessões em diferentes escolas do município.

52º Festival de Cinema de Gramado – Mostras Paralelas:

Mostra Infantil:

ABÁ E SUA BANDA | Rio de Janeiro

Direção: Humberto Avelar

Sinopse: Abá e sua Banda é uma aventura que acompanha um jovem príncipe em conflito com seus sonhos e suas responsabilidades. Depois de romper com seu pai, segue para o Festival de Música e descobre os planos de seu tio para acabar com a diversidade de Pomar.

Elenco: Filipe Bragança, Zezé Motta, Rafael Infante, Robson Nunes e Carol Valença

Mostra Acessível:

CÉU ABERTO | Rio Grande do Sul

Direção: Elisa Pessoa

Sinopse: O filme acompanha Andriele, uma jovem nascida e criada no interior do município de Dom Pedrito/RS, desde 2016. Seus sonhos, inquietações, desejos, projetos, aprendizados, experiências são contados a partir do encontro entre a diretora e a personagem.

Elenco: Andriele Rodrigues Soares, Sandra Mara Gularte Rodrigues e Alfeu Vargas Soares

LEGALIDADE | Rio Grande do Sul

Direção: Zeca Brito

Sinopse: Em 1961, o governador Leonel Brizola lidera um movimento sem precedentes na história do Brasil: a Legalidade. Lutando pela constituição, mobiliza a população na resistência pela posse do presidente João Goulart. Em meio ao iminente golpe militar, uma misteriosa jornalista pode mudar os rumos do país.

Elenco: Cleo, Leonardo Machado, Fernando Alves Pinto, José Henrique Ligabue, Letícia Sabatella, Fábio Rangel e Sapiran Brito

UMA CARTA PARA PAPAI NOEL | Rio Grande do Sul

Direção: Gustavo Spolidoro

Sinopse: Papai Noel faz uma investigação depois de receber uma carta de Jonas, um menino órfão de 8 anos que vive em uma casa de acolhimento e não recebe presentes no Natal.

Elenco: José Rubens Chachá, Totia Meireles, Polly Marinho, Elisa Volpatto, Caetano Rostro Gomes, Lívia Borges Meinhardt, Mariana Lopes, Cecilia Guedes e Theo Goulart Up.

Cinema nos Bairros:

PERLIMPS | São Paulo

Direção: Alê Abreu

Sinopse: A jornada de aventura e fantasia de Claé e Bruô, agente-secretos de reinos rivais. Eles precisam superar suas diferenças e unir forças para encontrar os Perlimps, criaturas misteriosas capazes de encontrar um caminho para a paz em tempos de guerra.

Elenco: Giulia Benite, Lorenzo Tarantelli e Stênio Garcia.