Qual a tendência de nomes para a eleição?

Com o início da campanha eleitoral batendo à porta, faltam poucos nomes a serem definidos.

Gilberto Cezar (PSDB) pré-candidato a prefeito, com Tolão (PDT), pré-candidato a vice já estão ratificados.

Cristina Moura e Moisés Souza na chapa pura do PP já foram aclamados em convenção.

Luciano Melo e Marcelo Savi são os pré-candidatos do MDB. Falta ainda definir o nome do vice, que, ao que tudo indica, deve ser uma pessoa jovem e fora do contexto político atual.

No PL, a tendência é de indicar candidatos a majoritária, com Erni Schaeffer e Carmen Cramer como pré-candidatos preferenciais.

A Federação Brasil Esperança também irá ter nomes para o Executivo. Com a impossibilidade de Márcio Boelter, para tratar um problema de saúde, o urbanista e arquiteto Fernando Weck dos Santos (PT) e o advogado Andrei Mendes de Andrades (PCdoB) são os pré-candidatos, e quem concorrerá a prefeito e vice deve ser definido na convenção.

O mistério do vice do MDB

Na verdade, a única indefinição até o momento é o nome do pré-candidato a vice do MDB. Com a impossibilidade de Alfredo Schaffer (PSD) concorrer, para tratar um problema de saúde, a vaga ficou em aberto. Nomes como o próprio Luciano Melo, Lesli de Oliveira, ou até mesmo de jovens emedebistas, têm sido cogitados.

Vai ficar tudo para a convenção, mas, o que se desenha é uma chapa pura do MDB com o apoio dos candidatos a vereador do PSD.

Polarização e indecisos

Conversei com algumas pessoas do Progressistas, estão bem entusiasmados com a pré-candidatura da enfeira Cristina Moura, alguns acreditam que ela possa ir tão bem na eleição ao ponto de fazer frente aos candidatos de PSDB e MDB, podendo beliscar a vitória.

O PP entende que é uma candidatura que não entra na polarização e pode se apresentar ao eleitor como uma alternativa viável de renovação.

Por outro lado, líderes de diversos partidos acreditam que o pleito deve polarizar entre os pré-candidatos Marcelo Savi e Gilberto Cezar.

O que está pegando no momento é o número de indecisos que aparecem nas diversas pesquisas já realizadas. Como elas não foram registradas no TRE, não é possível divulgar os resultados, ainda que este colunista tenha tido acesso.

O fato é que muitos eleitores ainda não definiram os seus votos e a campanha só começa para valer no dia 15 de agosto.

E você, cara leitora e caro leitor, já definiu o seu voto? Ou vai esperar os debates para ver mais sobre os candidatos?