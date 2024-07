Caminhonete se choca contra prédio da APAE em Canela e condutor foge do local

Na madrugada de 29 de julho de 2024, um acidente de trânsito causou danos ao prédio da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) em Canela. Por volta de 1h40min, a Brigada Militar foi chamada para atender uma ocorrência envolvendo uma caminhonete GM S10, de cor prata, que se chocou contra o edifício localizado na Rua Tio Elias, no bairro Vila Maggi.

Ao chegar no local, a guarnição encontrou o veículo com placas de Canela, com o licenciamento vencido, abandonado na entrada da APAE. O impacto danificou a cerca e a parede do prédio. O motorista não estava presente e não entrou em contato com as autoridades. A caminhonete foi apreendida e o incidente registrado na delegacia local.

O caso ainda está sob investigação para localizar o responsável pelo acidente e determinar as circunstâncias exatas do ocorrido.