Campeonato Municipal de Vôlei Masculino de Canela inicia na próxima quinta-feira

O Campeonato Municipal de Vôlei Masculino de Canela está prestes a começar, com a abertura marcada para a próxima quinta-feira, 1º de agosto. Este evento inédito, promovido pelo Departamento Municipal de Esportes (DMEL), promete agitar o cenário esportivo local, reunindo sete equipes em busca do título.

As equipes participantes são: BarSemLona, Fênix, Floki, GT Voleibol, NextStage, Squad Preto e Squad Verde. A competição será disputada no formato “todos contra todos”, garantindo uma fase classificatória emocionante. As duas melhores equipes avançarão diretamente para as semifinais, enquanto outras quatro disputarão uma repescagem para definir os outros dois semifinalistas.

Os jogos serão realizados no Ginásio Carlinhos da Vila, localizado no Bairro Santa Marta, um espaço tradicional para eventos esportivos na cidade. O DMEL espera que o torneio masculino siga os passos do sucesso do Campeonato de Vôlei Feminino, que atraiu grande público ao ginásio, especialmente famílias que foram prestigiar os jogos.

A expectativa é alta para a competição, que não só oferece uma plataforma para a prática esportiva, mas também fortalece o senso de comunidade e promove o esporte como uma ferramenta de integração social. Com a promessa de jogos acirrados e uma atmosfera vibrante, o Campeonato Municipal de Vôlei Masculino de Canela é uma adição bem-vinda ao calendário esportivo da cidade.