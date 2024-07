Com o envelhecimento populacional em ascensão no Brasil, saber cuidar adequadamente dos idosos está se tornando uma habilidade essencial, e é preciso ter profissionais qualificados para garantir o bem-estar e a saúde deles, que merecem cuidado especializado. Neste sentido, as Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), por meio do curso de Enfermagem, estão com as inscrições abertas para a segunda edição do curso de extensão “Capacitação para Cuidadores de Idosos”, que ocorrerá no dia 31 de agosto. A capacitação de 8 horas abordará diversos aspectos essenciais do cuidado com idosos, desde comunicação adequada até noções de primeiros socorros. Com uma programação detalhada, os participantes aprenderão técnicas fundamentais para lidar com as fragilidades e necessidades específicas dos idosos. As inscrições estão abertas até 26 de agosto de 2024, com vagas limitadas. Informações em www.faccat.br/cursoseeventos .

Cronograma:

8h – Recepção, entrega de material, apresentação e abertura.

8h20min – Comunicação adequada com a pessoa idosa, suas fragilidades e limitações.

9h30min – Coffee break.

9h50min – Questões afetivas do cuidar na atenção à pessoa idosa.

10h30min – Noções de sinais vitais, hipotensão, hipertensão, hipoglicemia e hiperglicemia. Preparo físico (ergonomia) com a pessoa idosa.

12h – 13h – Almoço.

13h – Noções de Primeiros Socorros (desmaio/síncope, quedas e sangramentos).

14h40min – 15h Coffee break.

15h – Noções de Primeiros Socorros (desengasgo, manobras de ressuscitação cardiopulmonar – RCP e queimaduras).

17h – Encerramento.

Texto: Claucia F. da Silva / Assessoria de Imprensa Faccat