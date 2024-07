Gilberto Cezar e Tolão são oficializados pré-candidatos a prefeito e vice

PSDB, Cidadania, PDT e Republicanos de Canela realizaram suas convenções quando foram confirmados os nomes dos pré-candidato a prefeito, vice-prefeito e Vereadores

A Federação PSDB e Cidadania de Canela realizou sua convenção partidária, com vistas às Eleições 2024, no último sábado (27), à tarde.

Ficou definido que 10 nomes concorrerão ao cargo de vereador pelo PASDB, sendo eles Adir de Nardi, Alexandra Renck, Carmen Seibt, Evandro Nunes, Ione Couto, Jean Spall, Jonas Ludwig, Felipe Machado “alemão”, Lucas Dias e Felipe Caputo,

Pelo Cidadania, os candidatos serão Leandro Ceconi e Rocsana Trautmann.

O presidente do PSDB Canela, Felipe Caputo afirmou que “a convenção foi um grande ato democrático, quando escolhemos nosso pré-candidato a prefeito de Canela e os melhores nomes para representar o partido nas eleições municipais e ainda oficializamos a união de todos os partidos que estarão juntos nessa caminhada. Estou muito feliz em poder faze parte dessa história na política de Canela”.

Também, na convenção, foi ratificado o nome de Gilberto Cezar como pré-candidato a prefeito e aprovado o nome do pré-candidato a vice, Gilberto Tegner, o Tolão, do PDT.

A convenção do PSDB contou com nomes políticos importantes como o Deputado Federal Lucas Redecker, Deputado Estadual Neri, o carteiro e a presidente do partido no Estado, Paula Mascarenhas.

Convenção do PDT

Pelo PDT, que realizou sua convenção no sábado (27), pela manhã, 12 nomes buscam uma vaga como vereador. São eles Graziela Hoffmann, Lidi do CRAS (Maria Lidiane Krewer), Luciângela Brito, Vivi Cletes de Moraes, Adelar Boeira Jardim, Antônio Assis (Assizão), Daniel Feijó, Leandro Boeltet Gottschalk, Jerônimo Terra Rolim, Pastor Paulo Cesar Nascimento, Rodrigo Paludo Rodrigues e Toquinho Brito.

“O PDT procurou segmentar seus pré-candidatos com pessoas preparadas, de variados bairros e com boa representatividade no meio social. A parte do time feminino vai muito bem representada, orgulhando o partido pela construção dos 12 nomes. O PDT há muitos anos se reúne tradicionalmente toda quarta-feira se preparando para fazer a diferença em Canela”, afirmou o presidente do partido Jerônimo Terra Rolim.

O PDT também aprovou o nome de Tolão como pré-candidato a vice-prefeito, bem como o de Gilberto Cezar como pré-candidato a prefeito, ratificando a dupla que se desenhava antes das convenções.

Em seu pronunciamento Tolão enfatizou que trabalharão pela transformação, que é momento de todos se darem as mãos, com amor, garra e responsabilidade trabalhar por Canela. “Esse é o momento de darmos um grito de confiança e esperança por uma cidade melhor”.

Gilberto Cezar salientou que esta aliança tem uma proposta sólida, de esperança de retomar o desenvolvimento da cidade, colocando Canela nos trilhos. Destacou ainda a necessidade de melhorar a saúde, incluindo a capacitação e qualificação dos profissionais que fazem a gestão na saúde, a melhoria dos postos de saúde e a solução definitiva para o Hospital de Canela. Além disso, Gilberto Cezar destacou a importância de trabalhar em outros eixos, como turismo sustentável e a diversificação da matriz econômica para o desenvolvimento do município, meio-ambiente e educação através do turno integral. Agradeceu a todos pelo apoio nessa jornada finalizando que irá fazer um trabalho com união, esperança e amor por Canela.

Candidatos definidos pelo Republicanos

Outro partido que selou apoio à pré-candidatura de PSDB e PDT foi o Republicanos, que realizou sua convenção no domingo (28), ficando definida a nominata de 12 nomes que concorrerão ao cargo de vereador, sendo eles: Andréia Lucimara Ramos, Emília Guedes Fulcher, Fabiana Pinto Gomes, Leandra Maria Bertoglio, Carlos Roberto de Oliveira, Gesiel da Costa Brito, Luiz Cláudio da Silva, o Ratinho, Marco Antônio Oliveira, Marcelo de Brito Drehmer, Miguel Ezidio Barbosa Rodrigues, Nilton Carlos Germano e Renan Sumariva da Silva.

Os três partidos citados e mais o União Brasil e Podemos confirmam que estão junto no pleito eleitoral deste ano, buscando eleger seus vereadores e, principalmente os cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, sob o nome de Coligação Canela Vai Vencer.