Destaque Folha 2024 homenageou profissionais e voluntários que trabalharam nos eventos climáticos

Mais de 400 convidados participaram da cerimônia de premiação e doaram alimentos. Donativos beneficiaram o Projeto Esperança e Paz

A cerimônia de premiação do Destaque Folha 2024 aconteceu na noite da sexta-feira, 26 de julho, na Churrascaria Garfo & Bombacha, com a presença de mais de 400 convidados.

100 segmentos, entre empresas, órgãos públicos e entidades não governamentais estiveram presentes no evento e subiram ao palco para receber o troféu mais cobiçado da região.

O diretor da Folha de Canela, jornalista Francisco Rocha, destacou, em sua manifestação, que o crescimento do Destaque, que é o maior evento de premiação da região, é a somatória da credibilidade dos vencedores da consulta popular e da metodologia aplicada pela Folha para a coleta de dados.

Em 2024, os formulários ficaram no ar entre os meses de abril e maio, obtendo mais de 3000 respostas individuais, sendo exigido que cada votante informasse um e-mail, para o qual não era possível votar novamente.

Esta décima primeira edição do evento foi beneficente, pois, diversos convidados doaram um quilo de alimento ou um item de higiene, como forma de colaboração na retomada do Estado após os eventos climáticos. “Sabemos que o momento econômico ainda não é ideal, mas estamos fazendo nossa parte para ajudar a quem precisa e também a fazer a roda da economia girar, acreditando na força do Rio Grande do Sul e do nosso trabalho”, salientou Rocha.

E, neste sentido, de homenagear os profissionais e voluntários que trabalharam durante os eventos climáticos que atingiram o Estado entre abril e maio deste ano, atingindo milhares de pessoas, a equipe da Folha teve a grata surpresa da indicação dos Bombeiros de Canela como a “entidade em que o Canelense mais confia”, eles que trabalharam diuturnamente no resgate e auxílio dos atingidos, sempre com foco na segurança e na prevenção.

“O primeiro troféu da noite, também como forma de homenagear todos os profissionais e voluntários que se dedicaram durante este período, foi entregue para os Bombeiros, eles que são símbolo de coragem e resiliência, marca do povo gaúcho”, finalizou o Jornalista.

A diretora comercial da Folha, Bethy Schons, agradeceu as empresas participantes, que, apesar do momento de retomada, estiveram no evento, “acreditando sempre em nosso trabalho e dando maior credibilidade ao Destaque Folha”.

Foto:

Projeto Esperança e Paz

O pastor Paulo César Silva do Nascimento, um dos responsáveis pela casa de reabilitação, esteve na Folha recebendo as doações de 150 quilos de alimentos, diversos itens de higiene pessoal e produtos de limpeza. Os donativos serão destinados ao apoio dos internos.

O projeto Esperança e Paz existe há 10 anos com atuação na reabilitação da dependência química em Canela. Localizado no bairro Canelinha, já recebeu mais de 750 jovens e adultos que frequentaram a casa. Os trabalhos funcionam integralmente, com uma estrutura, alimentação e apoio espiritual aos mais de 28 jovens.