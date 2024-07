Partido NOVO realiza convenção em Canela e aprova dois pré-candidatos

No último domingo, 28 de julho, o Partido NOVO realizou sua primeira convenção partidária em Canela, na Pocitos Pizza Metro. O evento representa um marco para o partido que, pela primeira vez, participa das eleições municipais na cidade. A convenção, que contou com a presença de filiados, dirigentes da Comissão Provisória (CP) e apoiadores, aprovou os nomes de Thiago Jodas e Érika Rodrigues como pré-candidatos a vereadores.

Assim como todos os pré-candidatos do NOVO, Érika e Thiago foram aprovados no processo seletivo que escolhe os representantes do partido a cada eleição. Eles tiveram de passar por uma Jornada de Formação de Candidatos, que inclui a realização de uma série de cursos e mentorias do Instituto Libertas – espaço dedicado à promoção da educação política liberal e que oferece suporte e preparo no período pré-eleitoral.

A pré-candidata a vereadora Érika Rodrigues tem 22 anos, é empresária e estudante de Psicologia. “Decidi me candidatar porque acredito que Canela precisa de uma verdadeira renovação. É fundamental trazer transparência e profissionalização para que nossa cidade possa voltar a crescer de maneira sustentável”, disse. O pré-candidato a vereador Thiago Jodas tem 40 anos, é empreendedor e radialista com uma startup na cidade. É conhecido por seu papel na “Semana de Arte e Fotografia” de 2023 – evento que resgatou e promoveu talentos locais e a arte dos povos originários da região. Ele contribuiu com um projeto de estúdio de podcast para o Departamento de Cultura do município, além de ter sido um dos principais colaboradores da elaboração do Plano de Cultura para a cidade. “Para fortalecer o turismo e promover o crescimento sustentável, precisamos investir em inovação e diversificação econômica. A abordagem atual não tem sido suficiente, e é isso que pretendemos mudar”, destacou. Conforme Jodas, também é necessário resgatar a cultura da cidade, viabilizando um espaço adequado para receber o Memorial Canela.

O presidente da Comissão Provisória do NOVO em Canela, Rafael Krause, destacou a importância desta nova etapa para o partido no município, colocando à disposição da comunidade pré-candidatos preparados para uma gestão técnica e eficaz. “Estamos trazendo uma nova perspectiva para Canela, baseada em um trabalho sério, com transparência e comunicação efetivas entre o poder público, o setor privado e a sociedade”, afirmou. “Acreditamos que o momento exige mais do que políticos de carreira e pseudo heróis. É hora de trabalho, seriedade e uma comunicação clara entre os setores”, complementou Jodas.

Informações: Assessoria de Comunicação do Partido NOVO.