Polícia investiga caso de homem que morreu após suposta agressão na Festa Colonial

A Polícia Civil de Canela investiga um caso de morte violenta, que aconteceu após um desentendimento na Festa Colonial de Canela. O caso teria acontecido na segunda (29/07), quando Marcos Vinícius Duarte dos Reis teria sido agredido por um segurança ou funcionário que cuida do banheiro público, isso com base no relato de populares.

O homem foi encaminhado ao Hospital de Canela onde recebeu atendimento e foi liberado, porém, já na sua residência, o seu estado de saúde piorou e ele foi encaminhado novamente ao HCC, onde acabou falecendo.

A causa da morte não foi atestada pela equipe do Hospital, o qual, através de um representante, acabou lavrando uma ocorrência da Delegacia de Pronto Atendimento de Gramado, como morte violenta.

O delegado regional de Gramado, Gustavo Barcellos, explicou à reportagem da Folha que a necropsia deve determinar a causa da morte e que as circunstâncias da briga e como foi a agressão estão sendo apuradas pelo setor de investigação da Delegacia de Canela.

Somente após o laudo da autopsia e da investigação poderá ser determinada a tipificação do crime, se lesão corporal seguida de morte ou homicídio.

Uma ocorrência da briga teria sido registrada pela Brigada Militar, mas a reportagem da Folha não obteve acesso aos dados, assim como não foi possível obter mais informações com a Polícia Civil sobre o caso, em razão da suspensão das divulgações das ações da PC em razão de um protesto contra a falta de reposição salarial dos agentes e delegados.