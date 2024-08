2ª Divisão de futsal de Canela: Reta Final com Disputa Acirrada pela Classificação

Com apenas três rodadas restantes para o término da fase de grupos, o Campeonato Municipal de Futsal de Canela – 2ª Divisão entra em sua reta final. A competição, que segue o formato de todos contra todos, irá definir os dois primeiros colocados que avançarão diretamente para as semifinais, enquanto as equipes que terminarem do terceiro ao sexto lugar disputarão a repescagem.

A classificação, agora atualizada, é liderada pelo União Santa Marta com 17 pontos, após empatar com Hortênsias na última rodada. Em segundo lugar, o JA Futsal soma 13 pontos, seguido de perto pelo próprio Hortênsias também com 13 pontos. Essas equipes estão na zona de classificação direta para as semifinais, mas ainda precisam assegurar suas posições nas rodadas finais.

A reviravolta na última semana mostrou a recuperação das equipes da parte inferior da tabela, deixando a disputa pelo acesso à 1ª Divisão mais emocionante. O sexto colocado, MB Sports, e o sétimo, Casablanca, em o mesmo número de pontos, o que indica que ainda há muito em jogo.

Os três primeiros colocados têm a oportunidade de garantir o acesso à elite do futsal canelense, uma vez que não haverá rebaixamento nesta edição. A tensão aumenta à medida que as últimas rodadas prometem confrontos diretos tanto no topo quanto na parte inferior da tabela, decisivos para o destino das equipes na competição.

Resultados da 13ª Rodada:

Garfo & Bombacha 0 x 2 MB Sports

Hortênsias 1 x 1 União Santa Marta

Galera da Estevão 3 x 1 Manipulados

Próximos Jogos:

14ª Rodada – Quarta-feira, 31/07/2024:

JA Futsal x Casablanca

MB Sports x Certinho Evento

Âncora C x Hortênsias

15ª Rodada – Sexta-feira, 02/08/2024:

Manipulados x Garfo & Bombacha

União Santa Marta x JA Futsal

Casablanca x Galera da Estevão

Jogos adiados da 3ª Rodada – Segunda-feira, 05/08/2024:

Hortênsias x JA Futsal

Casablanca x MB Sports

Âncora C x Galera da Estevão

Todos os jogos acontecem no Ginásio Carlinhos da Vila, no Bairro Santa Marta. A Folha de Canela irá transmitir ao vivo a 15ª rodada, no dia 31 de julho, pelo YouTube. As fases decisivas começam com a repescagem em 7 de agosto, seguidas pelas semifinais no dia 9 e a grande final no dia 12, todas com transmissão ao vivo.

Classificação Atualizada:

Com tantas possibilidades abertas, as últimas rodadas prometem fortes emoções para os fãs do futsal local.