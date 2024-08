Arena de Fogos será atração do Festival de Churrasco Confraria SG Gramado, em novembro

Evento integrante do calendário oficial de eventos de Gramado, o Festival de Churrasco Confraria SG terá a sua 15º edição no dia 16 de novembro, na Arena SG.

Com seis horas de duração, o festival recebe assadores de todo Brasil e assadores convidados de países da América do Sul. Durante o evento, os churrasqueiros apresentarão variadas técnicas de assados em estações com cortes como búfalo, estação de hambúrguer, vegetariana, linguiças especiais, choripan, costelão, cordeiro, matambrito, leitão, panceta, frango e o delicioso carreteiro da Confraria SG

A grande atração para novembro será a Arena de Fogos onde todos os preparos e assados serão apresentados dentro de uma grande ilha de churrasco. “Será uma grande ilha de churrasco 360º, onde os assadores convidados ficarão dentro, preparando e apresentando ao público suas técnicas e receitas de assados”, explica o curador do evento, Fernando Schimanoski, o Schima Assador.

Uma estação com búfalo inteiro também está confirmada, além da estação de carreteiros de búfalo e outra estação de sobremesa com doce de leite de búfalo.

“A Confraria SG é um evento que trouxe para Gramado a arte do fogo e da cutelaria com protagonismo para o churrasco. Para a edição de novembro trazemos novidades como a Arena de Fogos e novas estações que vão acrescentar ainda mais qualidade na experiência gastronômica do evento”, destaca Maciel Burtett, diretor da SG Facas.

Exposição de produtos, ativação de marcas, área kids, shows musicais e Djs também fazem parte da programação.

Os ingressos serão comercializados a partir de quinta-feira, dia 1º de agosto, via plataforma Sympla. O valor do ingresso no primeiro lote é de R$ 350,00. O evento é open churras e open chope, água e refrigerante.

A Confraria SG é uma iniciativa da SG Facas Artesanais em parceria com Schima Assador.

SERVIÇO

15ª edição Confraria SG Festival de Churrasco Gramado

16 de novembro de 2024

Das 11 às 17 horas

Open churras e open chope

Arena SG/Gramado

Ingressos na plataforma Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/15-confraria-sg-arena-de-fogo/2574953

Mais informações: @confrariasg