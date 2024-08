Canela assina contrato para construção de 66 casas populares

Moradias atenderão famílias atingidas pelas fortes chuvas do início de maio

Mais uma iniciativa histórica vai garantir moradia para quem mais precisa. Foi formalizado na manhã desta segunda-feira (29/7) o contrato com a empresa especializada Geraldo Barbosa Viana, visando a construção de 66 casas padrão popular em Canela. A assinatura do contrato, no valor de R$ 1.219.680,00, marca o início das obras nos Loteamentos de Interesse Social Recomeçar, no Bairro São Lucas.



As novas residências, cada uma com 42 m² e estrutura de madeira de pinus, serão equipadas com telhado de telha de fibrocimento de 4 mm e banheiro de alvenaria. A iniciativa surge em resposta às necessidades urgentes de moradia após o temporal que devastou a região em 1º de maio de 2024, causando a interdição das casas de 66 famílias devido ao risco de desmoronamento em áreas de risco.



O contrato, firmado com a empresa Geraldo Barbosa Viana, tem um prazo de execução de 12 meses. A parceria visa atender de forma eficiente e rápida as demandas emergenciais de habitação na região afetada.

O material para a construção das casas foi adquirido por meio de pregão eletrônica e os valores são:

kit casa madeira R$ 23.000,00, kit banheiro, R$ 6.500,00, total R$ 29.500,00.

Os beneficiados poderão pagar o terreno, casa e infraestrutura de água, luz e esgoto em até 20 anos. “Nós sempre pensamos como melhorar a vida dos canelenses, fizemos grandes intervenções nos bairros que as pessoas mais precisavam. E agora, a Prefeitura destinará terrenos e construirá casas para as pessoas que perderam suas residências devido aos eventos climáticos do início de maio. É uma infraestrutura gigantesca com luz, água e esgoto, em uma área adequada. Milhares de pessoas não possuem a segurança de ter uma moradia em um ambiente adequado. A casa própria é algo imensurável, então estamos trabalhando para que famílias possam viver em um ambiente seguro, adequado e digno”, sublinhou o prefeito Constantino Orsolin.

