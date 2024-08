Cara de Mau promove ação social no Oásis Santa Ângela em comemoração ao Dia dos Avós

Na última sexta-feira, dia 26 de julho, os piratas nada rabugentos do Cara de Mau embarcaram em uma aventura muito especial: distribuir pizzas quentinhas e muito carinho para as vovozinhas do Asilo Oásis Santa Ângela, em Canela.

Pelo terceiro ano, os personagens da pizzaria temática foram até a instituição para uma tarde de boas conversas, interação e brincadeiras com as assistidas pela entidade. “As avós amam a atenção dos piratas. É um momento de leveza, que encanta e emociona a todos que participam”, afirmam os proprietários da pizzaria, a família Scur Dalateia.

Além das pizzas e de muito entretenimento, Cara de mau também doou produtos de limpeza essenciais para a manutenção do asilo.

O Oásis de Santa Ângela funciona desde 1972 em Canela. O objetivo da entidade é promover para idosos necessitados, dependentes e independentes, condições de vida digna para o desenvolvimento de suas potencialidades, oferecendo cuidados especiais de saúde, bem-estar espiritual e social.

Mais informações

Grupo Unity

Especialista em Entretenimento e Gastronomia, o Grupo Unity é composto pelos restaurantes temáticos Cara de Mau, Navio Cara de Mau, Porto Cara de Mau Porto Alegre, pelo Gatzz Dinner Show e a tradicional Pizzaria Scur.

Informações: Insider2 Comunicação