Entrada gratuita para conectar comunidade local aos cânions

Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral oferecem ingressos gratuitos para residentes de Cambará do Sul-RS, Praia Grande-SC, Mampituba-RS e Jacinto Machado-SC

Conectar a comunidade local aos Cânions Itaimbezinho e Fortaleza é um dos objetivos da Urbia, responsável pela gestão dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, na divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dentro dessa proposta de fortalecer esses laços e

proporcionar lazer, qualidade de vida, além de incentivar a proteção ao meio ambiente, os moradores de Cambará do Sul-RS, Praia Grande-SC, Mampituba-RS e Jacinto Machado-SC têm três acessos gratuitos por ano aos cânions garantidos pela Urbia. A ideia é incentivar a comunidade para aproveitar os atrativos em família ou com amigos, se orgulhar do território que ocupam, se envolver com as causas ambientais e divulgar que este é um dos destinos mais belos e importantes do País.

Os Cânions Itaimbezinho e Fortaleza são patrimônios de todos os brasileiros e que contam com cuidados essenciais da concessão para sua preservação. Muitas gerações vão poder contemplar a exuberância que só existe nos Aparados da Serra e na Serra Geral. O destino conta com ações voltadas para a sustentabilidade, para a segurança da fauna, para a pesquisa e para o fomento da economia das cidades que integram a área dos cânions que dependem do turismo. Mobilizar a comunidade para reforçar o sentimento de pertencimento é um dos objetivos da gratuidade.

Dentro dessa iniciativa de acesso gratuito, as vagas de cortesia são oferecidas conforme disponibilidade. É necessário residir a no mínimo seis meses nos municípios. A isenção não se aplica a valores de estacionamento e demais atividades dentro dos Parques Nacionais. Também é necessário informar com 72 horas de antecedência a data da visita, sendo uma solicitação por pessoa e para um acesso por vez. Após a conclusão do cadastro, é preciso enviar uma foto do comprovante de residência via e-mail para comercialcanionsverdes@urbiaparques.com.br. Importante informar o nome completo do solicitante. Mais informações podem ser solicitadas também pelo WhatsApp 54 99914-1181.

Fonte: Assessoria de imprensa Urbia – QG Comunica