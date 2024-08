Gramado e demais municípios da Região das Hortênsias promovem roadshow no Paraná

Gramado, em parceria com os outros quatro municípios que compõem a Região das Hortênsias, segue promovendo ações de divulgação da cidade para fortalecimento do destino e recuperação da economia. Junto com representantes de Canela, Nova Petrópolis, Picada Café e São Francisco de Paula, nesta semana, a diretora de Turismo Débora Rodrigues e a turismóloga Bárbara Konrath, da Secretaria de Turismo de Gramado, estão em uma viagem de negócios no Paraná.

O objetivo da ação é apresentar as cidades gaúchas como alternativas turísticas, com foco nas informações atualizadas sobre o pleno funcionamento de toda a cadeia de turismo da região. A confirmação de abertura do principal aeroporto do Rio Grande do Sul em outubro, que está fechado desde maio devido às enchentes que afetaram o estado, reforça ainda mais a possibilidade de inclusão da Região das Hortênsias como próximo destino de viagem dos Paranaenses.



Os eventos iniciaram na segunda-feira (29) e seguem até esta quinta-feira (01), passando pelas cidades de Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Curitiba. O público-alvo do roadshow são agências operadoras, influenciadores e imprensa do Paraná, que participam de jantares com apresentações institucionais, além de rodadas de negociações com 23 empresas da região para conversar diretamente com proprietários de hotéis, pousadas, restaurantes, atrativos, parques e agências da região.