Luminata: arte, som e luz na Catedral de Pedra de Canela

Trazendo um novo espetáculo, no já consagrado formato que mescla som e luz com as formas inconfundíveis da imponente Catedral de Pedra, o projeto Luminata apresenta “Recomeço”, cuja mensagem reforça a importância da força do povo gaúcho para a reconstrução de nosso estado, neste período pós-catástrofe climática.

A crônica, escrita pela canelense Deise Vaccari, relembra essa força do Rio Grande do Sul; também de suas belezas e de sua tradição, citando ícones fundamentais da literatura riograndense, como Simões Lopes Neto e Glaucus Saraiva, para alicerçar o futuro de recomeço que está se iniciando, com bravura e coragem.

Para a narração desta mensagem, com um estilo que lhe é peculiar e conhecido, “Recomeço” traz como convidado o jornalista, escritor, cineasta e apresentador de TV Pedro Bial, cuja narração do texto foi gravada e cedida gentilmente, contribuindo com as ações para a reconstrução do RS.



O que? Espetáculo “Recomeço”

Quando? Diariamente, de 05 de agosto a 31 de outubro de 2024

Horário? 20h e 21h (exceto em dias de programação específica da Paróquia N. Sra. de Lourdes)

Onde? Fachada da Igreja Matriz – Catedral de Pedra de Canela

Quanto? Espetáculo totalmente gratuito

REALIZAÇÃO: ILUMINA CANELA ESPETÁCULOS LTDA

APOIO: MÃOS DO MUNDO E PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES

PRODUÇÃO TÉCNICA E ARTÍSTICA: OKTAPROD PRODUTORA

TEXTO: DEISE VACCARI

NARRAÇÃO: PEDRO BIAL