Parque Bondinhos Canela celebrará aniversário da mascote Amora com evento neste sábado

Neste sábado, dia 3 de agosto, o Parque Bondinhos Canela se tornará o cenário de uma celebração especial em homenagem ao aniversário de seis anos de sua mascote, a influencer pet Amora. O evento promete um dia repleto de emoções, diversão e atividades para toda a família, especialmente para os amantes de animais. A programação começará às 10h e contará com a presença de pets, além de personagens de parques e atrações da região que se farão presentes no momento da celebração do aniversário de Amora, que ocorrerá às 15h, criando um ambiente ainda mais animado.

O evento inclui a participação de importantes parceiros e atrações como a Associação Amor Sem Raça, ONG de Canela, que realizará uma feirinha de adoção, oferecendo a oportunidade para encontrar novos lares para animais necessitados. Também estarão presentes as pets que inspiraram a marca Mona e Brisa, e a Padoca do Pet, que exibirá uma variedade de produtos alimentícios para animais e presenteará Amora com um bolo de aniversário especialmente preparado para a ocasião. Além disso, a empresa D´dogs trará cães adestrados para demonstrações e disponibilizará uma estrutura de brinquedos para garantir a diversão dos pets.

Os visitantes também são incentivados a participar da comemoração de maneira solidária, trazendo doações de itens para pets, como mantas, rações e outros acessórios, que serão bem-vindos e contribuirão para apoiar a causa animal. Os visitantes que trouxerem um ou dois quilos de ração terão descontos na compra dos ingressos do dia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Parque Bondinhos Canela