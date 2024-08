1º Batalhão Turístico realiza Operação Shamar

O 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT), iniciou nesta quinta-feira (01/08) a Operação Shamar, desencadeada pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança, com o objetivo do combate ao crime de violência doméstica e familiar contra a mulher e ao feminicídio.

O trabalho será realizado através de ações policiais educativas, preventivas e/ou repressivas, no intuito da conscientização da população sobre a importância da denúncia a respeito da violência doméstica e familiar, com distribuição de folders, palestras e reuniões.

Também participa da operação o efetivo da Patrulha Maria da Penha, da Brigada Militar, na realização de visitas às vítimas de violência doméstica e familiar, assim como averiguação de denúncias e ocorrências de descumprimento de Medida Protetivas de Urgência.

As ações ocorrem em toda área territorial do 1º BPAT, nos municípios de Gramado, Canela, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Nova Petrópolis e Picada Café, durante todo o mês de agosto.