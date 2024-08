EGR e Bombeiros Voluntários de Igrejinha assinam convênio de R$ 255 mil. Repasse mensal de R$ 15 mil garantirá serviços na ERS-115

A renovação do convênio pleiteada pelo Deputado Joel Wilhelm foi confirmada nesta quarta-feira (31), entre a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) e os Bombeiros Voluntários de Igrejinha. O contrato foi assinado pelo Secretário de Transportes, Juvir Costela, pelo diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Vanacour, e pelo diretor André Arnt.

O ato ocorreu na sede da EGR, em Porto Alegre, e contou com a presença do deputado estadual Joel Wilhelm, do comandante dos Bombeiros, Graciano Ronnau, e de membros dos bombeiros voluntários.

De acordo com o deputado Joel, o repasse mensal de R$ 15 mil auxiliará a corporação na manutenção e na compra de equipamentos, que são fundamentais para a qualificação dos serviços realizados: “A atuação dos bombeiros voluntários na prestação de socorro aos usuários em acidentes e outros tipos de ocorrências é de grande relevância na nossa ERS 115. Esse incremento financeiro é fundamental”, destocou o deputado.

O convênio foi assinado com pagamentos retroativos a fevereiro de 2023 e tem sua vigência até janeiro de 2025, o que totaliza R$ 255 mil.