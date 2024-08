MDB confirma Marcelo Savi como único pré-candidato a prefeito

Convenção partidária acontece neste sábado para definir quem concorrerá aos cargos de vice e vereador

A sede do MDB de Canela, conhecida como Amarelão, localizada na Praça Luiz Wender, será o palco da convenção partidária que ocorrerá neste sábado, dia 3 de agosto. As atividades administrativas da convenção terão início às 9h, enquanto a cerimônia oficial está programada para começar às 16h. Durante a cerimônia, serão definidos os candidatos a prefeito e vice-prefeito. Marcelo Savi é o principal nome para a candidatura a prefeito pelo MDB, com o vice ainda não definido. Além disso, serão apresentados os 12 pré-candidatos a vereador da sigla.

Este evento deverá atrair várias lideranças políticas e militantes, sendo um momento decisivo para o partido, pois oficializará a chapa que disputará a prefeitura de Canela nas eleições de 6 de outubro. A convenção será aberta ao público, permitindo que os eleitores acompanhem de perto o processo.



Encontro de Militância

Na sede da Associação de Moradores do bairro Leodoro de Azevedo, ocorreu mais um encontro tradicional de quarta-feira do MDB canelense. Neste encontro, os pré-candidatos apresentaram suas propostas aos membros do diretório do partido e demais militantes. Durante o evento, o até então pré-candidato a prefeito, Luciano Melo, anunciou que não concorrerá mais ao cargo de prefeito e, em vez disso, disputará novamente uma vaga no legislativo. Com essa mudança, Marcelo Savi deve ser confirmado como o pré-candidato a prefeito.

O encontro foi comandado pelo prefeito Constantino Orsolin, que destacou algumas das ações realizadas durante seus oito anos à frente da prefeitura e ressaltou a importância da continuidade desse trabalho para o município.

Fotos e texto: Divulgação MDB