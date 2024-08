Projeto de pintura ao ar livre promove mutirão de limpeza e recolhe quase 2 toneladas de resíduos

Ação comunitária aconteceu no último final de semana

O projeto cultural Gramado Natural em parceria com o Movimento Ambientalista Gramado Viva promoveu, no último final de semana, uma ação de limpeza comunitária em uma das áreas de maior concentração e descarte ilegal de lixo: a Rua do Meleiro, no Bairro Carniel, em Gramado.

A rua, que faz divisa com o município de Canela, possui uma região de mata fechada onde muitos cidadãos entendem que ninguém irá perceber caso deixem ali seus resíduos mal destinados e assim, sentem-se à vontade para cometerem o crime ambiental.



O Gramado Natural – 1º Encontro de pintura ao ar livre possui três pilares e Meio Ambiente é um deles. “Sabemos da nossa responsabilidade enquanto exemplo para uma comunidade inteira de uma cidade turística como Gramado e, assim como realizamos palestras em escolas falando sobre descarte indevido de lixo, também entendemos que é nosso dever nos movermos em prol da limpeza da cidade”, ressalta Luana, gestora do projeto.



Assim como o projeto acredita num turismo cultural sustentável, que não agrida a natureza mas que a exalte, também aposta que a educação ambiental é o berço da constituição de bons hábitos, que podem e devem nos acompanhar durante toda a nossa vida.



“Nós acreditamos que as micro ações podem e vão mudar o mundo. Em nome da organização do Gramado Natural, que propôs esta ação comunitária, queremos agradecer à parceria do Movimento Gramado Viva e todos que estiveram conosco lá no Meleiro”, agradece Alessandro, curador do projeto.



A ação durou cerca de duas horas e foram retirados da natureza cerca de duas tonelada de resíduos. Ainda, a ação contou com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Obras, responsável pelo recolhimento dos entulhos.



O projeto Gramado Natural vem acontecendo desde fevereiro deste ano, com diversas atividades culturais, artísticas, educativas e sociais, voltadas ao bem estar da sociedade gramadense.

Um projeto cultural contemplado no edital 06/2023 para produção de evento voltado a diversas linguagens.

Hotel Oficial: Laghetto Hoteis

Apoio: Olivas de Gramado e Jolimont Vitvinícola

Parceiros: Garden Park, Caffe Della Nonna, Hotel Zermatt, Plein Air Brasil, Cor da Terra, Poética do Habitar, Materia Capitão Rodrigo e Napoli Pizzaria.

Realização: LM Produções, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal.