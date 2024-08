PSD define nominata de pré-candidatos a vereador e ratifica apoio à pré-candidatura de Marcelo Savi

Convenção municipal do Partido aconteceu na noite de ontem (31)

O PSD de Canela definiu os 12 nomes de sua nominata de pré-candidatos, durante a convenção municipal, realizada na noite de ontem (31), na Câmara Municipal de Vereadores.

O encontro, além de ratificar os nomes que irão ao pleito, contou com a presença do pré-candidato a prefeito pelo MDB, Marcelo Savi, o qual contará com o apoio do PSD durante a campanha eleitora.



Confira a nominata do PSD Canela:

Andreia Schmitt, Ana Soliman, Claunir Reis, Jane Brana, Jairo Pereira, Jorge da Água, Josiane Pereira, PC Autosound, Victor Berti Spier, Lucio Martins, Jone Wulff e Jeferson Oliveira (Jeff).