Canelense busca patrocínio para competir no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu

Everton Lovatto, de 33 anos, tem se destacado no cenário do jiu-jitsu brasileiro. Natural de Canela, o atleta já conquistou importantes títulos neste ano, incluindo o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, realizado em Barueri, São Paulo, no dia 20 de abril, e o Master International Jiu-Jitsu Championship – South America 2024, no Rio de Janeiro, onde garantiu a medalha de ouro em julho.

Agora, Everton está em busca de patrocinadores para participar do Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, que ocorrerá em janeiro de 2025, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, em Lisboa, Portugal. O evento, programado para acontecer entre os dias 17 e 25 de janeiro, retorna a Lisboa após ser realizado em países que exigiam visto, o que dificultou a participação de muitos atletas, especialmente brasileiros.

“O evento volta para Lisboa, dispensando o visto, o que acarretará em uma quantidade muito maior de atletas, principalmente brasileiros, tornando a competição ainda mais desafiadora. Como este ano o evento ocorreu em Paris, muitos atletas não conseguiram participar devido à dificuldade dos vistos. Se Deus quiser, estaremos lá representando Canela e trazendo medalhas para casa”, afirma Lovatto.

Everton, que já é campeão brasileiro e internacional de jiu-jitsu, está atualmente brigando pelo top ranking estadual. Ele venceu em peso e categoria em todos os eventos que participou este ano e está na disputa pela Copa dos Campeões do Estado, que acontecerá no fim do ano. Apesar de estar em segundo lugar, apenas 10 pontos atrás do líder, Everton não pôde participar de duas etapas devido a viagens, mas continua determinado a alcançar o topo do ranking.