Folha e UCS Hortênsias fecham parceria para debates eleitorais em Canela

Nesta sexta-feira, a Editora de Canela e a UCS, através do Campus das Hortênsias, localizado em Canela, fecharam parceria para a realização de debates eleitorais.

O encontro entre o diretor da Folha com o diretor do Campus de Canela, professor Gilberto Hummes e Evelin do Nascimento – Relações com o Mercado, foi no sentido de viabilizar o uso do auditório do Campus para a realização dos debates eleitorais.

Fechada a parceira e com o local definido, a Folha, que já tem a confirmação da participação de todos os candidatos da majoritária, deve divulgar na próxima semana as datas dos debates.

A cobertura terá, claro, as tradicionais matérias jornalísticas, com texto e foto, mas, serão os programas em vídeo o grande foco de conteúdo para nosso leitor, isso porque serão diversos programa ao vivo, tanto externos quanto no estúdio Folha, que darão voz aos candidatos, culminado com a apuração, em 6 de outubro, em uma cobertura ao vivo em vídeo, em tempo real, com toda a equipe da Folha.